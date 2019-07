Laurette s-a numărat printre invitații de la nunta lui Brigitte Sfăt cu Florin Pastramă. Aceasta s-a simțit de minune și s-a distrat până dimineață. Tot ea a fost cea care a prins buchetul de mireasă. Conform tradiției, cea care prinde buchetul de mireasă la o nuntă ar urma să se căsătorească.

„Mi-a spus Brigitte că dacă am prins buchetul ei de flori, ea are mână bună şi cu siguranţă o să îmi găsesc jumătatea. O să danseze şi ea la nunta mea aşa cum am dansez eu la nunta ei. Am plecat printre ultimii invitaţi, undeva pe la 06:30 dimineaţa. M-am distrat foarte tare. Sunt foarte obosită, sunt pe vitamine. Mi-am cumpărat de la farmacie”, a mărturisit Laurette la emisiunea „Răi Da Buni”, potrivit spynews.ro.

La eveniment, Laurette a purtat o ținută foarte sexy, mulată pe trup, de culoare albă, culoare pe care, conform obiceiurilor, invitatele ar trebuie să o evite când participă la o nuntă, pentru a nu eclipsa mireasa.

Pe 27 mai, Brigitte și Florin Pastramă au avut cununia civilă, la primăria din Voluntari. Nunta lui Brigitte Sfăt și a lui Florin Pastramă a avut loc duminică, 7 iulie 2019, la un salon de lux din Capitală. Florin Pastramă este cel de-al patrulea soț al vedetei.

