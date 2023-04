Lavinia Petrea, dezvăluiri despre soțul ei, procurorul Romulus Varga: „Amândoi tânjim de sărbători după gusturile copilăriei”

În vârstă de 40 de ani, Lavinia Petrea se împarte între cariera sa și viața personală. E prezentatoare la PRO TV, dar e și soție, și mamă. Anul acesta, de Paște, la prima oră a dimineții ea a fost prezentă pe micul ecran, iar abia apoi a sărbătorit în familie.

„A fost primul an în care am fost alături de telespectatorii știrilor matinale și în dimineața de Paște. Așa că dimineața Învierii am petrecut-o alături de Mihai Dedu și echipa noastră de dimineață. Apoi am mers acasă, unde am fost așteptată cu nerăbdare de copii”, ne-a spus prezentatoarea.

Întrebată ce tradiții respectă cu sfințenie în perioada sărbătorii Paștelui, Lavinia Petrea a menționat: „Respect tradiția vopsitului ouălor împreună cu copiii, așa cum făceam și eu în copilărie. Utilizăm frunze de pătrunjel și dresuri vechi ca să obținem ouă frumos decorate și vopsite natural”.

Lavinia Petrea: „Eu am crescut în Caracal, Oltenia”

În ceea ce privește masa de Paște, Lavinia Petrea și soțul ei, procurorul Romulus Varga, sunt obișnuiți să aibă preparate tradiționale. „Dincolo de ce bucate vom avea pe masă, totul va fi frumos aranjat și decorat. Nu vor lipsi florile și lumânările. În ceea ce privește bucatele, vom avea drob, cozonaci și pască de câte două feluri. Un fel după rețetă oltenească și celălalt ardelenească.

Recomandări „Românii au încă probleme cu ospitalitatea. La bucătărie și servicii mai aveți de lucru”. Interviu cu un venerabil șef de restaurante venit la București să deschidă un local. La el a mâncat și Putin

Eu am crescut în Caracal, Oltenia, soțul meu – în Satu Mare. Amândoi tânjim de sărbători după gusturile copilăriei așa că mamele noastre ne gătesc mâncărurile preferate”, ne-a mai zis ea.

Cu gândul la sărbătorile pascale de altădată, Lavinia Petrea și-a amintit și de toate momentele frumoase petrecute alături de bunicii pe care nu-i mai are. „Toate amintirile mele de Paște sunt legate de copilăria petrecută alături de bunici.

Este primul Paște când nu-i mai am pe niciunul așa că toate aceste amintiri le voi retrăi mult mai intens. Este modul prin care le pot păstra vie amintirea bunicilor mei – și materni, și paterni! Dorul de ei este copleșitor… și nu mă voi opri din a mă gândi la ei și de a-i pomeni”, a încheiat ea.

Viața Laviniei Petrea, mamă a trei copii

În vârstă de 40 de ani, Lavinia Petrea e căsătorită cu procurorul Romulus Varga și împreună au trei copii. Invitată într-o emisiune la PRO TV, prezentatoarea știrilor a spus cum se descurcă cu jobul ei, cu familia. A dezvăluit că își face timp și pentru ea, își dorește să aibă o imagine plăcută pe micul ecran.

Recomandări Mesajul Evangheliei este universal. De ce ar fi important să sărbătorim nu doar Nașterea, ci și Învierea lui Hristos în același timp cu restul lumii creștine

„Sunt mai mult organizată decât eram înainte să-i am pe copii. Ei m-au învățat să trăiesc în prezent. Am învățat ce înseamnă să iei decizii și să faci ceva pentru tine acum, nu peste cinci ore, mâine, peste o lună”, a spus Lavinia Petrea în emisiunea „Vorbește lumea”, conform Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Prezentatoarea, care se trezește la 4 dimineața, are un regim alimentar echilibrat și are grijă să facă de trei ori pe săptămână sport. Așa se menține în formă. „Marea provocare dimineața este ce să fac cu cearcănele, ce să fac cu ochii umflați. Nimic nu face minuni peste noapte, de aceea cred că cel mai important este să avem o rutină susținută și un mod de viață sănătos.

Merg la sală de cel puțin trei ori pe săptămână cu antrenor. Asta mă și responsabilizează și mă face să mă țin de program. Simt că am nevoie de cineva lângă mine să mă încurajeze, pentru că altfel, cum dau de greu, aș renunța”, a adăugat vedeta PRO TV.

GSP.RO Un român face dezvăluiri despre Cristiano Ronaldo: „Am lucrat la el acasă. Mi s-a părut inuman, a uitat că a fost sărac”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Românca pe care Ceaușescu a făcut-o cadou unui dictator african: povestea fantastică, de la canibali la Securitate

Viva.ro O mai știi pe Nikita? Cum arată acum și cu ce se ocupă, după 15 ani în Spania: 'Nu am fost la pușcărie, dar...'

TVMANIA.RO Serialul turcesc cumpărat de Pro TV. Protagoniștii sunt Neslihan Atagül și soțul ei

Observatornews.ro "Mi-a scăpat cuţitul!" Ciobanul care și-a omorât prietenul în timpul sacrificării unui miel, la o stână din Dolj, a povestit filmul tragediei

Știrileprotv.ro Polițiștii din SUA au împușcat mortal un bărbat după ce au descins la o adresă greșită. Oamenii legii râdeau VIDEO

FANATIK.RO De ce nu e bine să păstrezi hainele unei rude care a murit. Ce trebuie să faci, de fapt, cu ele

Orangesport.ro Ultimele detalii despre Valentin Ceauşescu: ”Nu mai vorbise cu nimeni”. Apariţie extrem de rară a fiului lui Nicolae Ceauşescu

Unica.ro Ce faci cu lumânarea de la Înviere. Atenție, e mare păcat dacă procedezi așa! Preotul Vasile Ioana, sfat pentru credincioși