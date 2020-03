De Andreea Romaniuc Archip,

În plină pandemie de Coronavirus, știrista de la Pro TV și-a limitat deplasările, acestea fiind legate de serviciu sau de provizii. Iată că de ieri, vedeta va avea program de voie pentru următoarele două săptămâni. Prin urmare, cei trei copii o vor avea nonstop alături pe mama lor, care le este un partener de încredere la diverse jocuri.

„Ieri a fost prima zi în care nu a trebuit sa mai plec de acasă, a coincis și cu instituirea carantinei la nivel național. Și m-am trezit fericită și linistită că pot să stau fix așa, ca în această poză! Cu ei în capul meu, cu ei care cer în același timp ceva de la mine. Cu momente perfecte, cu momente de crize și fițe, cu joacă, cu lacrimi, cu hârjoneală, cu de toate. Acasă ma simt în siguranță. Cu copiii sănătoși și lângă mine mă simt cea mai puternică”, a mărturisit Lavinia Petrea pe instagram.

Prevăzătoare, știrista a făcut provizii de hrană pentru următoarea perioadă, astfel încât să nu fie nevoită să iasă afară pentru diverse necesități. „Estimez că nici drumuri la magazin nu mai avem de ce să facem în urmatoarele 2 săptămâni, deși nu am cumpărat exagerat.

La fiecare drum pe care l-am făcut în ultima vreme pentru cumpărături, am luat câte ceva în plus, alimente neperisabile ori cu termen de valabilitate mare. Dar nici nu vom face mofturi. Sigur, fiecare are viața lui, probleme mai mari sau mai mici, dar cel mai important este să rămânem sănătoși. La trup și suflet”, a adăugat ea. Lavinia Petrea va reveni la pupitrul știrilor Pro TV peste 14 zile.

Citeşte şi:

Cu ce se ocupă actrița Ioana Blaj de când s-au suspendat filmările la „Sacrificiul”: „Practic învăț o nouă meserie”

Izolați de 16 zile. Cum se descurcă Anca Serea cu 6 copii acasă

“Va fi jale!” Avertisment dur în criza COVID-19 al Ramonei Ionescu, director demisionar al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov: “Riscul major sunt microbii multidrog rezistenți din secțiile ATI ale spitalelor românești”

GSP.RO Mircea Badea, oprit în trafic de filtrul de Poliție: „Discuția a fost superbă. Tremura tot, săracul”

HOROSCOP Horoscop 26 martie 2020. Capricornii au nevoie de liniște în familie