Pepe, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, a vorbit recent în paginile revistei VIVA! despre lecțiile de viață pe care le-a învățat după ce a trecut prin două divorțuri, cel de Oana Zăvoranu și cel de Raluca Pastramă. Cu o deschidere surprinzătoare, artistul a mărturisit că, deși experiențele au fost dificile, nu ar schimba nimic din trecutul său.

Pepe a subliniat că nu s-a schimbat în esență, dar a devenit mult mai atent în relațiile sale. În opinia sa, vina pentru eșecurile din viața personală nu este a lui, ci a celor care nu au știut să aprecieze bunătatea pe care a oferit-o.

„Este bună această întrebare, iar răspunsul este că aș face totul exact la fel, pentru că eu nu mă schimb, doar devin din ce în ce mai atent, odată cu vârsta și cu experiența, așa cum este normal. Consider că vina este a celor care nu știu să aprecieze bunătatea: dacă lași o femeie să aibă libertatea, să iasă cu fetele în oraș, ba la club, ba la restaurant, ba la mare, ba la munte, ușor, ușor va cunoaște pe cineva și își va da cu presupusul despre un anumit bărbat, până când va ajunge lângă acel bărbat.

În momentul în care femeia de lângă tine știe să socializeze și să-și aleagă prietenele, toate având aceleași principii și același stil de viață, lucrurile decurg normal. Eu o las pe Yasi să iasă cu fetele, cum am lăsat și alte femei din viața mea să facă ceea ce-și doresc. Nu m-am schimbat, sunt la fel de permisiv, îi las libertate femeii din viața mea, am lăsat-o și în trecut altor femei, au greșit, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că Yasi nu greșește”, a declarat Pepe.

„Au existat perioade grele în viața mea, o parte dintre ele le știu doar eu”

Întrebat ce greșeli a făcut în fostele sale căsnicii, cântărețul a răspuns sincer că au existat perioade în viața lui când a trecut prin mari greutăți.

„Au existat perioade grele în viața mea, o parte dintre ele le știu doar eu și cred că cel mai mult contează Dumnezeu și familia, oamenii care au rămas și care au plâns alături de mine. Psihicul meu a trebuit să rămână întotdeauna cât se poate de bine montat și de pozitiv, astfel încât să-mi văd de carieră și de viitorul meu și iată că am reușit de fiecare dată. Nu neapărat am învățat să nu repet greșelile, ci am învățat să fiu mai atent și să nu mai las să treacă timpul, pentru că, dacă închizi ochii și mergi mai departe, realitatea te va lovi din ce în ce mai tare, la un moment dat. Atunci când vezi că cineva nu merită și își dorește altceva, e important să pui stop. Cum obișnuiești persoana de lângă tine să te respecte, așa te va respecta. E foarte greu și nu vreau să dau exemple concrete, dar cred că s-a înțeles foarte clar: ai nevoie de un om care să te iubească și care să tragă alături de tine, să aveți țeluri comune, altfel, viața e foarte ofertantă”, a mai declarat artistul pentru sursa mai sus-menționată.

