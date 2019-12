De Andreea Romaniuc Archip,

Adriana Trandafir este în “Sacrificiul” soția unui afacerist de etnie romă, interpretat de Mihai Gruia Sandu. O cheamă Veorica și nu poți să nu zâmbești auzindu-i numele, fiindcă te gândești la porecla dată fostului premier Viorica Dăncilă încă din primele sale zile ca șef de guvern.

Adriana Trandafir o interpretează pe Veorica în “Sacrificiul” / Foto: Sorin Cioponea

Și totuși… actrița neagă legătura cu “tiza” ei.

“Eu sunt Veorica în acest serial, dar nu, nu m-a dus gândul (la fostul premier – n.r.) și nici nu vreau să fie vreo legătură. Serialul nostru nu are conotații politice, este o poveste frumoasă, simplă, adevărată ”, ne-a mărturisit ea.

Veorica este o femeie puternică, iubitoare de familie, de copii, vulnerabilă. De fapt, eu sunt un ciob dintr-o oglindă a femeii din România, care indiferent de sorginte, profesie, indiferent de cine este și ce face, rămâne o femeie, cu toate bunele și relele. Adriana Trandafir

Veterană printre concurenții de la “Te cunosc de undeva!”

Actrița ne-a mai mărturisit că proiectele mari curg, după pensionare, mai ceva ca în tinerețe! Recent, a fost invitat special în show-ul de divertisment “Te cunosc de undeva!”, dar ne aduce aminte că a fost chiar concurentă acum două sezoane, în anul 2017, primind oferta chiar după ce a ieșit oficial din câmpul muncii!

Adriana Trandafir e o pensionară foarte ocupată

“Nu am apucat să mă dezmeticesc, că am început «Te cunosc de undeva!». Atunci, am crezut că e o glumă, fiindcă sunt veterana acestei emisiuni. Nu am avut timp să stau să îmi plâng de milă, oricum, pentru mine, ieșitul la pensie nu era un final de viață și nici de carieră. Pur și simplu mi-am ales un alt tip de angajament, am vrut să fiu liberă, să fiu propriul meu stăpân și să fiu direct răspunzătoare de toate proiectele pe care le accept sau nu”, a precizat ea.

Foto: Sorin Cioponea; Video: Bogdan Sorocan

Citeşte şi:

Am ajuns la 2.400 de metri în inima Africii, unde e cea mai mare densitate de campioni. Și am găsit un antrenor român!

Revolta femeilor europene care reinventează tehnologia: “Abia aştept să nu mai fie nevoie de o categorie specială de premii pentru femeile antreprenoare!”

Ministerul Sănătății: 300.000 de persoane sunt afectate de demență și doar 3.000 de cazuri pe an sunt diagnosticate. Boala pe care o confundăm cu bătrânețea

GSP.RO La 4 ani era declarată „cea mai frumoasă fată din lume”. Cum arată la 18 ani fiica fostului fotbalist