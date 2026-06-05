Drona din Portul Constanța, inspectată înainte de explozie

„Nu știu cum a ajuns. Îi fac o poză și vă trimit? Nu e nimeni, nicio persoană. E foarte ciudată bărcuța asta, e din aia mică. Haideți că îi fac o poză și vă trimit”, a precizat unul dintre angajații aflați pe barcă, lângă drona care urma să explodeze.

Un al doilea bărbat, cel care și filmează drona cu telefonul mobil, și-a atenționat colegul: „Bă, dar merg motoare. Se învârte ceva pe ea. Se aude…”.

Cei doi angajați au anunțat autoritățile și au reușit să plece la timp din zona în care se afla drona maritimă, astfel că au scăpat cu viață.

Drona a explodat la ora 10:28 în Portul Constanța

Imediat după identificarea amenințării, autoritățile au declanșat o operațiune contracronometru. Într-o primă fază, perimetrul cuprins între Poarta 1 și Dana 0 a fost complet blocat, iar accesul persoanelor neautorizate a fost interzis. Concomitent, forțele de ordine au dispus evacuarea de urgență a tuturor angajaților și civililor aflați în zonă. Această decizie rapidă a fost cea care a prevenit o pierdere de vieți omenești, deoarece timpul nu a mai permis intervenția echipelor de geniști pentru o neutralizare controlată.

La ora 10:28, drona maritimă a explodat necontrolat în zona Danei 78. Deflagrația a fost una extrem de violentă, sunetul fiind auzit în mare parte din oraș, și a fost urmată instantaneu de un incendiu și de degajarea unui nor dens de fum negru. Din punct de vedere tehnic, primele investigații au indicat faptul că drona era echipată cu un dispozitiv de întârziere (un timer sau cronometru), detaliu care explică detonarea automată. Imediat după explozie, autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, mobilizând un număr impresionant de echipaje de salvatori. Din fericire, grație evacuării timpurii realizate cu doar câteva momente înainte, primele rapoarte oficiale au confirmat că nu au existat victime.

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