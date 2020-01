De Petre Dobrescu,

“Les Miserables”, care a câștigat și premiul Goya pentru cel mai bun film european la sfârșitul săptămânii trecute și este totodată nominalizat la Oscar, a mai câștigat trofeele Lumiere pentru cel mai bun scenariu și cel mai bun actor debutant (Alexis Manenti), notează agerpres.ro.

Filmul, care împrumută titlul de la celebrul roman al lui Victor Hugo, denunță condițiile mizere în care trăiesc cei din suburbiile Parisului.

Ladj Ly s-a inspirat din revoltele de acum 15 ani din Franța pentru a realiza acest film, care prezintă tensiunile dintre locuitorii unei cartier de la marginea Parisului și poliție.

Afișul filmului “Les Miserables”

Filmul a fost recompensat anul trecut la Festivalul de la Cannes cu premiul juriului, acordat “ex aequo” alături de filmul “Bacurau” al regizorului brazilian Kleber Mendonca Filho.

În toamna anului trecut, regizorul Ladj Ly a venit în România pentru a-și promova pelicula la “Les Films de Cannes à Bucarest” și a transmis un mesaj special pentru români.

Oamenii s-au săturat pretutindeni de falia creată de politicieni și nu mai găsesc alte soluții decât să iasă masiv în stradă. Nu instig la violență, dar e momentul ca oamenii să-și revendice cu hotărâre drepturile.

Ladj Ly:

Premiul pentru cea mai bună regie la ediția de luni seară a premiilor Lumiere a fost fost acordat regizorului Roman Polanski pentru “Jʼaccuse”, care prezintă celebrul caz Dreyfus.

Roman Polanski/ Foto: Hepta

Promovarea acestui film a suscitat o amplă polemică după ce o altă femeie l-a acuzat pe cineast că a violat-o atunci când era minoră. Roman Polanski nu a fost prezent la gală, iar trofeul i-a fost înmânat asistentului său.

Filmul “Portrait de la jeune fille en feu”, de Celine Sciamma, a câștigat două premii Lumiere – pentru cea mai bună actriță (Noemie Merlant) și cea mai bună imagine (Claire Mathon).

Premiul pentru cea mai bună actriță debutantă a fost câștigat de Nina Meurisse pentu rolul din “Camille”, de Boris Lojkine, în timp ce regizoarea Laure de Clermont-Tonnerre a fost premiată la categoria cel mai bun film de debut pentru pelicula “Nevada”.

Roschdy Zem a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor principal pentru interpretarea sa în „Roubaix, une lumiere”, de Arnaud Depleschin, iar „J’ai perdu mon corps”, de Jérémy Clapin, a fost recompensat la categoria cel mai bun film de animație.

Realizatoarea Yolande Zauberman a câștigat premiul Lumiere pentru cel mai bun documentar pentru “M”, “It Must Be Heaven”, de Elia Suleiman, a fost aleasă cea mai bună coproducție internațională, în timp ce Alexandre Desplat a fost premiat pentru coloana sonoră a filmului “Adults in The Room” în regia lui Costa-Gavras.

Roberto Benigni a fost invitat de onoare la Gala Premiilor Lumiere

Cea de-a 25-a gală a Premiilor Lumiere s-a desfășurat la teatrul Olympia din Paris și i-a avut ca invitați de onoare pe regizorii Costa-Gavras, celebru pentru filme ca “Z” (1969) și “Dispărutul” (1982), și Roberto Benigni, autorul emoționantului film “La vita e bella” (1997).

Premiile Lumiere sunt acordate de academia cu același nume formată din peste o sută de corespondenți străini în Franța de 40 de naționalități.

