Mulți o știu pe Lia Bugnar de la teatru, ca fiind una dintre cele mai bune actrițe și scenariste, iar mulți și-o amintesc după ce a participat împreună cu Maria Buză la „Asia Express”. Lia Bugnar este acum scenarista serialului „Clanul”, unde lucrează alături de Anghel Damian, care i-a fost și partener de viață o lungă perioadă.

Actrița a povestit cum a luat contact cu lumea artistică prima dată. „Cu lumea artistică am luat contact când am intrat la facultate. N-am fost un copil dus la teatru, eram complet nepregătită pentru lumea asta. În schimb, am făcut dintotdeauna teatru, fără să fi văzut. Am inventat apa caldă, cum s-ar spune. Scriam încă din școala generală niște spectacole, scenete și le montam în clasă, făceam distribuții după cum mă tăia capu și prezentam produsul final pe la serbările școlii. Mă mir și acum de faptul că mă ascultau colegii, îmi legitimau statutul de scriitor, regizor, deși nici eu, nici ei nu știam ce e aia pe atunci”, a declarat Lia Bugnar.

„Niște bani pe care n-am cum să-i câștig din teatru”

Scrie scenarii pentru teatru și producții televizate. Actrița a mărturisit că nu are niciun ritual atunci când scrie, însă a recunoscut că îi este mai greu să scrie pentru teatru decât pentru un proiect de televiziune.

„N-am niciun fel de ritual. Încerc să scriu cât mai repede, pentru că nu-mi place să scriu. O fac doar pentru că-mi iese și pentru că sunt plătită decent pentru asta. E mult mai greu să scriu teatru decât serial de televiziune. E alt tip de concentrare, nu există șmecherii, totul trebuie să se întâmple în fața spectatorului. Actorul nu poate fi «ajutat» de cameră, de o lacrimă pusă cu pipeta, de o nouă dublă. Așa că trebuie să scriu în așa fel încât jocul bun și emoția să vină organic, nu din mijloace tehnice exterioare”, a spus Lia.

Întrebată ce i-a adus din punct de vedere profesional sau personal proiectul de la „Clanul”, Lia Bugnar spune: „Personal, niște bani pe care n-am cum să-i câștig din teatru. Profesional, privilegiu de a ști că actori precum George Mihăiță, George Ivașcu, Carmen Tănase, Șerban Pavlu spun vorbe scrise de mine”.

Lia Bugnar are mai multe spectacole la teatru

În afară de proiectul pe care îl are la serialul „Clanul”, Lia Bugnar urcă pe scena teatrului în București, dar și la Sibiu. Actrița a spus care sunt proiectele sale pentru următoarea perioadă.

„Universul meu artistic, dacă vreți să folosim sintagma asta, poate fi tatonat mai degrabă la teatru. În acest moment am câteva spectacole în București («Și cu pisica ce-ați făcut?», «Ce avem noi aici?», «Masculin -Feminin», «Musca, paie și bătaie») și chiar și unul la Sibiu («Felii» cu Ofelia Popii, actriță fenomen). Aș fi avut încă vreo 5, dacă domnul nostru Nicușor Dan nu hăcuia Teatrul Metropolis”, a spus scenarista.

