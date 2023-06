Theo Rose a născut în această dimineață un băiețel perfect sănătos, care a primit nota 10 la naștere. Lia Bugnar, fosta iubită a lui Anghel Damian, a făcut primele declarații după ce acesta a devenit tată. Scenarista serialului „Clanul” a fost de data aceasta mai blândă în declarații fiind vorba de un copil nou-născut.

„Este vorba despre un lucru, un suflet curat care tocmai a venit pe lume. S-a mai născut un copil pe lumea aceasta, de o oră, pe nume Sasha Ioan Dumitru. El trebuie protejat, el încă are îngerași deasupra capului”, a declarat Lia Bugnar pentru Click!.

Înainte cu puțin timp de a naște cântăreața, Lia Bugnar spunea că aceasta nu va fi dispărea din serialul de la PRO TV. „Evident că apare. De ce să nu apară? Păi, gravidenia nu e o boală. Gravidenia e o etapă din viața omului. (…) Astea le rezolvați dumneavoastră la psiholog… Dar nu, nu-i bolnavă. Evident, e un film”, a declarat Lia Bugnar pentru sursa mai sus-menționată.

Lia Bugnar a avut o relație discretă cu Anghel Damian, care este mai tânăr decât ea cu 23 de ani, timp de ani buni. Cei doi au continuat să lucreze împreună la serialul „Clanul”, chiar dacă regizorul formează un cuplu cu Theo Rose.

Tatăl lui Theo Rose e fericit că a devenit bunic

Tatăl lui Theo Rose a făcut primele declarații după ce fiica sa a născut. Acesta va merge în vizită la ea în această după-amiază și mărturisește că bebelușul a primit nota 10 la naștere. Tânăra artistă se simte bine după ce l-a adus pe lume pe Sasha Ioan, iar Anghel Damian este alături de ea în fiecare clipă.

„Sunt tare fericit și bucuros! Am avut emoții mai mari decât Theo. Nu am vorbit cu Theo, nici nu am îndrăznit să o deranjez, voi fi la vizită la ora 15:00. Din ce am văzut, din postările familiei, observ că este în regulă, a fost o naștere bună și frumoasă, un copil zdravăn, sănătos și speram să decurgă normal.

„Destul de mare copilul, foarte bine dezvoltat”

Destul de mare copilul, foarte bine dezvoltat. Noi ne bucurăm grozav, este o realizare extraordinară. așteptăm de mult timp, anii trec peste noi. Ne bucurăm tare mult că a apărut. Am pielea de găină pe mine, este o bucurie enormă, nu prea am întâlnit astfel de stări”, a declarat tatăl artistei, la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Primele declarații făcute de Theo Rose, după ce a născut

Theo Rose, în vârstă de 25 de ani, a devenit mamă pentru prima dată și este în culmea fericirii. Artista a avut o sarcină ușoară, fără probleme și alte complicații.

„E aici! Îl țin în brațe. E superb! Mulțumesc tuturor pentru grijă! Mă refac puțin și vă povestesc. Doamne ajută!”, a transmis cântăreața în urmă cu câteva ore pe Instagram.

