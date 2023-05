Lia Bugnar a avut o relație discretă cu Anghel Damian, care este mai tânăr decât ea cu 23 de ani, timp de ani buni. Cei doi au continuat să lucreze împreună la serialul „Clanul”, chiar dacă regizorul formează un cuplu cu Theo Rose și în mai puțin de o lună vor deveni părinți. Astfel că Lia Bugnar și Theo Rose au ajuns în ipostaza de a lucra împreună pentru acest proiect, iar scenarista îi scrie replicile tinerei artiste.

„Clanul”, sezonul 2, a ajuns la final, iar acum se pregătește următorul sezon. Fiind însărcinată, fanii serialului de la PRO TV au crezut că Theo Rose nu va mai apărea pe micul ecran o mică perioadă. Lia Bugnar a lămurit aceste zvonuri și a dezvăluit că iubita lui Anghel Damian va continua să joace în „Clanul”, chiar dacă este însărcinată și va deveni mamă în curând.

„Evident că apare. De ce să nu apară? Păi, gravidenia nu e o boală. Gravidenia e o etapă din viața omului. (…) Astea le rezolvați dumneavoastră la psiholog… Dar nu, nu-i bolnavă. Evident, e un film”, a declarat Lia Bugnar pentru Click!

Întrebată dacă este bătăioasă, Lia Bugnar a răspuns: „Nu. Dar dacă cineva mă atacă, știu să mă apăr”. De asemenea, ea a precizat că face ceea ce îi place și nu consideră asta o muncă: „Tot timpul. Tot timpul e pentru mine! Că nu scriu, oricum, decât ce-mi convine. Nu fac niciodată lucruri care nu-mi plac. Deci și munca tot un timp pentru mine e”. Actrița nu acceptă niciodată proiecte care nu îi plac, indiferent de câți bani i se oferă. „Da. Când cineva îmi oferă oricâți bani pentru ceva ce nu îmi place, nu scriu, refuz.”

Anghel Damian, dezvăluiri despre relația pe care a avut-o cu Lia Bugnar

Povestea de iubire dintre Anghel Damian și Lia Bugnar a fost una extrem de discretă. Deși nu se fereau că formează un cuplu, cei doi preferau să păstreze o limită despre relația lor. Deși diferența dintre ei era de 23 de ani, regizorul și scenarista au trăit o poveste de dragoste de lungă durată. Anghel Damian a fost cel care a părăsit-o pe Lia Bugnar, iar în vara anului trecut a început o relație cu Theo Rose. Regizorul serialului „Clanul” și cântăreața vor deveni părinți pentru prima dată în mai puțin de o lună.

Invitat la podcastul lui Gojira, Anghel Damian nu s-a ferit să vorbească despre relația pe care a avut-o cu Lia Bugnar timp de 9 ani. Spune că în relația cu actrița, el era cel matur, chiar dacă era mai tânăr cu 23 de ani decât fosta iubită. De asemenea, iubitul lui Theo Rose a vorbit și despre divorțul părinților, care l-a afectat și l-a făcut să se maturizeze mai repede.

„Paradoxul e că în relația cu Lia… Nu vorbim de subiecte tabu. Nu se ascunde nimeni. A fost o relație vizibilă, pentru că presa a considerat că e demnă de un interes. Noi am avut o relație foarte lungă, dar în același timp, omul matur eram mai degrabă eu decât ea.

Dacă îmi fac un soi de introspecție și mă gândesc de ce am ajuns să fiu un old soul, deși sunt și eu dependent de cafea, dar nu sunt sapiosexual… Părinții mei sunt, din punctul meu de vedere, profund imaturi. Ei divorțând foarte devreme, având 9 ani, am simțit că m-am responsabilizat foarte tare. M-am maturizat precoce”, a dezvăluit Anghel Damian în podcastul lui Gojira.

