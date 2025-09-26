Libertatea, în „Plaha”, serialul despre corupția din Republica Moldova

„ – Ce-i asta?

– Un ziar.

– Tu ai citit ziarul aista?

– Încă n-am citit presa, domnule președinte. E prea dimineață.

– Atunci ia-l și citește! Știi ce scrie într-însul? Îți spun eu: acolo scrie că omul cela pe care l-am decorat cu ordinul muncii face la Metalferos evaziune fiscală, deturnări de fonduri și tot așa, mai departe. Și toate aiestea, împreună cu tine! Și cu Alexei.

– Domnule președinte, situația e complicată…

– Complicată?! Complicată, Plaha?!, tună președintele.”

Ziarul Libertatea mai apare menționat și atunci când, după un atentat cu bombă, personajul feminin principal, Irina (Ana Lupu), își revine din comă și primul lucru pe care-l face e să ceară un ziar Libertatea.

De asemenea, există o scenă care se întâmplă chiar în redacția ziarului, în urma căreia unul dintre investigatorii lui Plaha este dat afară.

În realitate, în Republica Moldova nu a existat niciodată ziarul Libertatea. Singurul ziar cu numele Libertatea este cel din România, fondat în 1989, fiind primul ziar independent apărut după Revoluția Română, al cărui site este cel mai citit din România în anul 2025.

„Plaha” este un serial care explorează legăturile dintre politică, corupție și crima organizată din Republica Moldova. Subiectul urmărește ascensiunea și căderea unui personaj prins între politică, relații externe și asasinate la comandă.

De la bun început, Igor Cobileanski a punctat că serialul Plaha este o „ficțiune inspirată din cazuistică și realitate”.

„Cam totul e ficțiune, pentru că nu e documentar, dar bineînțeles, o ficțiune inspirată din cazuistică și realitate sau din povești, articole sau cazuri întâmplate cu adevărat. Multe lucruri le-am adaptat pentru că trebuiau cumva să se încadreze într-o structură dramaturgică.”