Artista și milionarul formează un cuplu de câțiva ani, însă sunt foarte discreți când vine vorba despre relația lor, iar aparițiile lor publice sunt foarte rare. Chiar și așa însă, Lidia Buble oferă câteva detalii despre viața ei personală, dacă este întrebată de către jurnaliști.

Prezentă la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului din București, Lidia Buble a oferit un interviu pentru Viva, în cadrul căruia a vorbit despre actorul pe care a pus ochii: Luke Thompson!

„Poate plec de aici cu hăndrălăul din ultimul sezon, că am văzut că își caută muiere. (n.r. – râde) Dragul meu, eu nu m-am machiat degeaba și nu mi-am făcut părul degeaba. Deci te aștept. Vă anunț după dacă m-am îndrăgostit la prima vedere sau nu”, a spus Lidia Buble, potrivit sursei citate.

Jurnaliștii de la Unica notează că artista a mai vorbit în cadrul interviului și despre faptul că vrea să aibă copii, pentru ca nepoții ei să aibă parteneri de joacă.

„Păi, da, normal! Crezi că vin dintr-o familie numeroasă și eu nu? Mă gândesc, dar, na, încă nu e cazul. Eu sunt de modă veche: prima dată căsătoria, după care copiii. După ce mă căsătoresc, să mai puneți întrebări”, a adăugat Lidia Buble, care are o relație cu Horațiu Nicolau.

Astfel, frumoasa cântăreață a dezvăluit că momentan nu este cazul să se gândească la nunta cu milionarul, chiar dacă formează un cuplu de mai mulți ani.

La finalul interviului din Viva, Lidia Buble a vorbit și despre cum s-a simțit la Balul Bridgerton.

„Mă simt absolut fabulos. Este pentru prima dată când particip la un bal de acest gen, dar îmi place că sunt scoasă oarecum din zona mea de confort. Sunt unele elemente în care mă regăsesc. De exemplu, îmi place foarte mult să port corset și cred că, în ultimii doi ani, doar așa m-ați văzut. Dar e atmosfera, știi? Nu ești doar tu, e toată lumea și e așa, ca de poveste”, a încheiat vedeta.

