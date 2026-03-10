„Acțiune de noapte a Salvamont Săcele, împreună cu Serviciul Public Județean Salvamont Brașov. Două persoane de aproximativ 40 de ani au fost coborâte de sub vârful Piatra Mare, unde zăpada era de aproximativ 50 cm”, au transmis salvatorii.

Aceștia au precizat: „Cele două persoane nu erau echipate corespunzător, fiind în risc de hipotermie, iar una dintre ele își pierduse în zăpada unul din pantofi. În timp ce echipa Săcele i-a preluat și îi cobora, colegii de la Salvamont Jud. Brașov au venit în întâmpinare cu șosete și ghete pentru turist. Geaca oferită a fost refuzată. Cei doi turiști au fost coborâți în siguranță, nefiind nevoie de intervenție medicală”.

Turistul iresponsabil și-a pierdut un pantof în zăpadă. Foto: Facebook/Salvamont Săcele.

Chiar dacă vremea s-a încălzit, la altitudine încă este iarnă, iar echipamentul trebuie să fie unul pentru temperaturi scăzute, avertizează salvamontiștii.

Cu toate acestea, unii turiști ignoră sfaturile specialiștilor. Gestul iresponsabil al celor doi a fost taxat dur de internauți: „Asta chiar e tare de tot, mă refer la echipament! Ce amendă meritați voi de scoteai bani din bancă să o achitați… RESPECT SALVAMONT!”, „Echipați din cap până în picioare cu tot ce trebuie și apoi trimisă acasă factura de plată. Data viitoare vor avea cu ce”, „Pantofarii nu au cum înțelege dificultățile, jos era cald și … mult noroi” sau „ Doamne ferește, unii sunt sinucigași”, sunt doar câteva dintre reacțiile din mediul online.

