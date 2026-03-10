Erika-Maria Sânzăeanu, din București, a trecut printr-o complicată operație la inimă în urma căreia specialiști în chirurgie cardiovasculară i-au redat funcția aortei afectată de o maladie congenitală ce constă în îngustarea acesteia. Acum, fetița care nu a împlinit 4 ani, are nevoie din nou de ajutorul oamenilor cu suflet pentru a putea urma investigațiile și tratamentele postoperatorii recomandate de medicii care au supus-o intervenției chirurgicale. Lunar, aceste examinări extrem de importante costă 2.500 de lei, bani de care Erika are mare nevoie.

Erika s-a născut cu malformația cardiacă

Dacă în urmă cu aproximativ patru luni Erika nu ar fi răcit ușor, copila care nu a împlinit 4 ani ar fi dus cine știe până când lupta cu boala surdă care îi cuprinsese inima în ghearele ei. Medicul pediatru care a examinat-o a știut să separe simptomele de gripă de cele care i-au ridicat suspiciunea existenței unor probleme cardiace. Îngrijorarea a prins contur cu atât mai mult cu cât Erika – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România -, avea o tensiune mare pentru vârsta ei, tensiune care la picioare lipsea.

Investigațiile ulterioare efectuate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Maria Sklodowska Curie, din Capitală – angio CT-ul de vase coronariene și ecografia cordului au scos la iveală faptul că Erika suferă de coarctație severă de aortă (n.r. – malformație cardiacă congenitală ce constă în îngustarea aortei). Un diagnostic care i-a lăsat pe părinți fără cuvinte în condițiile în care fetița nu suferise până atunci de vreo boală, în afară de câteva mici răceli. „S-a născut cu ea (n.r. – cu malformația cardiacă)”, a fost explicația primită de bieții părinți de la medici.

Erika are nevoie de 2.500 de lei lunar, după ce a fost operată din cauza unei malformații cardiace. Micuța, care nu a împlinit 4 ani, trebuie să urmeze, timp de un an, investigații și tratamente postoperatorii
Erika-Maria Sânzăeanu a fost operată la inimă și acum are nevoie de ajutor pentru investigații și tratamente postoperatorii

Erika a fost operată la inimă. Intervenția a durat cinci ore

După ce au efectuat toate investigațiile necesare și au primit informații despre maladia cardiacă, părinții au luat decizia ca Erika să fie operată la trei luni de la descopeirea bolii. Intervenția chirurgicală a fost făcută la Spitalul Monza, din Capitală, de un chirurg cardiovascular român care locuiește și profesează în Germania, specialist care însă vine regulat în România pentru a opera. După cinci ore de așteptare febrilă, părinții au primit vestea că intervenția a reușit. Echipa de chirurgi a recurs la anastomoză (n.r. – unirea a două capete ale aortei după îndepărtarea părții afectate de maladie) pentru a reda arterei afectate funcționalitatea normală.

„Îi rog pe toți aceia care pot să o facă, să ne ajute cu cât de puțin pentru ca Erika să meargă la aceste controale postoperatorii”

„Ne-am mișcat cât am putut de repede pentru că, ni s-a explicat, o dată cu trecerea timpului maladia – care de regulă este depistată la naștere -, se cronicizează. Nedepistată, la vârsta adolescenței, această boală poate duce la moarte subită. Noi am descoperit totul dintr-un noroc uriaș. Erika a răcit puțin și am ajuns la pediatru, care a dat alarma. Dacă nu răcea, cine știe când am fi aflat…

Pentru intervenția chirurgicală am reușit să facem rost de bani, de cei 18.000 de euro, cu ajutorul familiei, al prietenilor, dar și folosind micile noastre economii. Acum însă, Erika are iar nevoie de ajutor pentru că, timp de un an, va trebui să meargă la spital pentru control și eventuale tratamente. Lunar, cheltuielile pentru astfel de investigații și recomandări medicale se pot ridica la aproximativ 2.500 de lei, în funcție de tipul examinărilor. Poate părea o sumă mică, dar pentru noi este una mare atâta vreme cât, în aceste câteva luni, am fost supuși unor presiuni financiare care ne-au depășit bugetul familiei.

Aceste controale sunt vitale pentru fetița noastră și de aceea îi rog pe toți aceia care pot să o facă, să ne ajute cu cât de puțin pentru ca Erika să meargă la aceste controale postoperatorii”, este apelul pe care Ana, mama Erikăi, îl face prin intermediul Fundației Ringier România

Cei care doresc să o ajute pe Erika o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ERIKA» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 14 ani la rubrica AJUTĂ COPIII

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Gata! Răsturnare de situație! Ce a făcut Oana Țoiu în urmă cu scurt timp
Viva.ro
Gata! Răsturnare de situație! Ce a făcut Oana Țoiu în urmă cu scurt timp
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Unica.ro
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
Elle.ro
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.RO
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Libertateapentrufemei.ro
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Puțini și-l imaginează așa pe Gabi Tamaș! Imaginile de la nunta cu Ioana au ieșit din nou la iveală, dar adevărul despre pragul critic prin care a trecut cuplul înainte de Survivor a uimit pe toată lumea
Tvmania.ro
Puțini și-l imaginează așa pe Gabi Tamaș! Imaginile de la nunta cu Ioana au ieșit din nou la iveală, dar adevărul despre pragul critic prin care a trecut cuplul înainte de Survivor a uimit pe toată lumea

Alte știri

Primarul cu cel mai bogat CV infracțional a fost reabilitat. Adrian Mladin este din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro  
Analiză
Știri România 07:00
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional a fost reabilitat. Adrian Mladin este din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro  
Floarea pe care să o pui pe terasă pentru a te putea bucura de un miros frumos toată vara: „O aromă bogată de vanilie”
Știri România 09 mart.
Floarea pe care să o pui pe terasă pentru a te putea bucura de un miros frumos toată vara: „O aromă bogată de vanilie”
Parteneri
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Adevarul.ro
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Cum a impresionat-o Gică Hagi pe Diana Șucu: “Este Dumnezeu pe bucata lui!”
Fanatik.ro
Cum a impresionat-o Gică Hagi pe Diana Șucu: “Este Dumnezeu pe bucata lui!”
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Elle.ro
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește”
Exclusiv
Stiri Mondene 09 mart.
Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește”
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru”
Exclusiv
Stiri Mondene 09 mart.
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru”
Parteneri
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
TVMania.ro
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
Momentul când două mașini se izbesc violent pe un drum din județul Iași. Trei persoane au fost rănite
ObservatorNews.ro
Momentul când două mașini se izbesc violent pe un drum din județul Iași. Trei persoane au fost rănite
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Parteneri
Dr. în nutriție oncologică: ”Vă rugăm din suflet nu beți mai mult de 2l de apă pe zi, pentru că nu obțineți decât un...
GSP.ro
Dr. în nutriție oncologică: ”Vă rugăm din suflet nu beți mai mult de 2l de apă pe zi, pentru că nu obțineți decât un...
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
GSP.ro
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
Parteneri
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Mediafax.ro
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
StirileKanalD.ro
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat
KanalD.ro
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat

Politic

Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Politică 00:03
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
PSD și AUR au blocat votul pentru Avocatul Poporului. Dominic Fritz: „Vor să o țină pe Renate Weber cât mai mult”
Politică 09 mart.
PSD și AUR au blocat votul pentru Avocatul Poporului. Dominic Fritz: „Vor să o țină pe Renate Weber cât mai mult”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Campionatul MLS, zguduit de un scandal uriaș de pariuri! Americanii nu au milă în astfel de cazuri și au dictat o pedeapsă fără precedent
Fanatik.ro
Campionatul MLS, zguduit de un scandal uriaș de pariuri! Americanii nu au milă în astfel de cazuri și au dictat o pedeapsă fără precedent
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului