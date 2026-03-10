Erika-Maria Sânzăeanu, din București, a trecut printr-o complicată operație la inimă în urma căreia specialiști în chirurgie cardiovasculară i-au redat funcția aortei afectată de o maladie congenitală ce constă în îngustarea acesteia. Acum, fetița care nu a împlinit 4 ani, are nevoie din nou de ajutorul oamenilor cu suflet pentru a putea urma investigațiile și tratamentele postoperatorii recomandate de medicii care au supus-o intervenției chirurgicale. Lunar, aceste examinări extrem de importante costă 2.500 de lei, bani de care Erika are mare nevoie.

Erika s-a născut cu malformația cardiacă

Dacă în urmă cu aproximativ patru luni Erika nu ar fi răcit ușor, copila care nu a împlinit 4 ani ar fi dus cine știe până când lupta cu boala surdă care îi cuprinsese inima în ghearele ei. Medicul pediatru care a examinat-o a știut să separe simptomele de gripă de cele care i-au ridicat suspiciunea existenței unor probleme cardiace. Îngrijorarea a prins contur cu atât mai mult cu cât Erika – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România -, avea o tensiune mare pentru vârsta ei, tensiune care la picioare lipsea.

Investigațiile ulterioare efectuate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Maria Sklodowska Curie, din Capitală – angio CT-ul de vase coronariene și ecografia cordului au scos la iveală faptul că Erika suferă de coarctație severă de aortă (n.r. – malformație cardiacă congenitală ce constă în îngustarea aortei). Un diagnostic care i-a lăsat pe părinți fără cuvinte în condițiile în care fetița nu suferise până atunci de vreo boală, în afară de câteva mici răceli. „S-a născut cu ea (n.r. – cu malformația cardiacă)”, a fost explicația primită de bieții părinți de la medici.

Erika-Maria Sânzăeanu a fost operată la inimă și acum are nevoie de ajutor pentru investigații și tratamente postoperatorii

Erika a fost operată la inimă. Intervenția a durat cinci ore

După ce au efectuat toate investigațiile necesare și au primit informații despre maladia cardiacă, părinții au luat decizia ca Erika să fie operată la trei luni de la descopeirea bolii. Intervenția chirurgicală a fost făcută la Spitalul Monza, din Capitală, de un chirurg cardiovascular român care locuiește și profesează în Germania, specialist care însă vine regulat în România pentru a opera. După cinci ore de așteptare febrilă, părinții au primit vestea că intervenția a reușit. Echipa de chirurgi a recurs la anastomoză (n.r. – unirea a două capete ale aortei după îndepărtarea părții afectate de maladie) pentru a reda arterei afectate funcționalitatea normală.

„Îi rog pe toți aceia care pot să o facă, să ne ajute cu cât de puțin pentru ca Erika să meargă la aceste controale postoperatorii”

„Ne-am mișcat cât am putut de repede pentru că, ni s-a explicat, o dată cu trecerea timpului maladia – care de regulă este depistată la naștere -, se cronicizează. Nedepistată, la vârsta adolescenței, această boală poate duce la moarte subită. Noi am descoperit totul dintr-un noroc uriaș. Erika a răcit puțin și am ajuns la pediatru, care a dat alarma. Dacă nu răcea, cine știe când am fi aflat…

Pentru intervenția chirurgicală am reușit să facem rost de bani, de cei 18.000 de euro, cu ajutorul familiei, al prietenilor, dar și folosind micile noastre economii. Acum însă, Erika are iar nevoie de ajutor pentru că, timp de un an, va trebui să meargă la spital pentru control și eventuale tratamente. Lunar, cheltuielile pentru astfel de investigații și recomandări medicale se pot ridica la aproximativ 2.500 de lei, în funcție de tipul examinărilor. Poate părea o sumă mică, dar pentru noi este una mare atâta vreme cât, în aceste câteva luni, am fost supuși unor presiuni financiare care ne-au depășit bugetul familiei.

Aceste controale sunt vitale pentru fetița noastră și de aceea îi rog pe toți aceia care pot să o facă, să ne ajute cu cât de puțin pentru ca Erika să meargă la aceste controale postoperatorii”, este apelul pe care Ana, mama Erikăi, îl face prin intermediul Fundației Ringier România

Cei care doresc să o ajute pe Erika o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ERIKA» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

