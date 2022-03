În urmă cu două săptămâni, Lidia Buble a decis să își șteargă toate fotografiile de pe contul său de Instagram, iar la profil să pună o imagine neagră. Mulți s-au gândit că i s-a întâmplat ceva rău, mai ales că artista nu făcuse nicio declarație despre alegerea făcută.

Astăzi, 6 martie, Lidia Buble a fost prezentă la Radio ZU, unde a explicat, după două săptămâni de absență și mii de întrebări din partea fanilor, motivul pentru care a ales să dispară de pe rețelele de socializare.

„Am lipsit două săptămâni. Contul nu a fost spart. Am făcut o cură de detoxifiere de tot ce înseamnă rețele de socializare. Am simțit nevoia asta. Am șters tot! Dar și pentru că mi-am făcut schimbarea asta de look și nu mă mai regăseam în fata aceea blondă. Cred că mi-a fost dor de Lidiuța de acum 10 ani. Nu vi se pare că arăt iar așa? Și frații mei m-au întrebat ce am cu ei. Nu vă am pe Instagram, dar vă am în sufletul meu. Pe cine aș fi vrut eu să urmăresc nu are Instagram. E un om fain și simplu. Recunosc că mă cam mâncau mâinile să postez. În primele două zile tot îmi venea să intru, dar stai că, de fapt, nu am voie. Mi-am impus eu. Mă simțeam foarte obosită. Sunt sănătoasă! Poza neagră nu am pus-o eu, cei din echipa mea au pus-o. De astăzi voi începe să postez din nou”, a spus artista la Radio ZU.

Fosta iubită a lui Răzvan Simion și-a pus extensii și s-a vopsit șatenă. Lidia Buble a renunțat la părul blond și acum este gata să revină pe rețelele de socializare.

„Când am apărut prima dată, părul meu era mai deschis. Părul meu natural se apropie foarte mult de nuanța asta. După 14 ani blondă… Toate nuanțele de blond le-am avut”, a spus artista.

Tot astăzi, Lidia Buble a lansat o nouă melodie care se numește „Draga mea”. Piesa este compusă de Adda și este precum o confesiune. Artista a cântat „Draga mea” în premieră la Radio ZU, iar melodia va fi lansată mâine pe YouTube.

„În piesa asta se vor regăsi multe femei puternice, care iubesc intens și care știu să închidă o ușă atunci când este cazul. E o piesă cu o încărcătură emoțională foarte puternică”, a mai declarat vedeta.

Cât despre viața amoroasă, Lidia Buble spune că este mereu plină de dragoste și niciodată nu sunt singură. „Eu sunt plină de dragoste. Eu niciodată nu sunt singură. Nu sunt singură (…) Am stat în casă și am citit foarte mult din Biblie. Am ascultat muzică, am gătit”, a continuat artista.

„Cred că, de fapt, în astea două săptămâni am avut nevoie de curaj să lansez piesa asta. Am uitat un vers… «Dragul meu, cât crezi că o să mai țină rolul?». Fiecare are cui să dedice această melodie. Fiecare a trecut printr-o despărțire, a suferit, a fost greu, a durut… important este să închizi o ușă atunci când e cazul, dar să nu închizi ușa inimii tale și să lași loc pentru dragoste. Dragostea vindecă!”, a mai spus Lidia Buble la Radio ZU.

