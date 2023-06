Lidia Buble a ales să își sărbătorească în acest an ziua de naștere în vacanță. Vedeta a avut parte de multe peripeții în această zi, care ar fi trebuit să fie motiv de bucurie pentru ea. Lidia Buble a rămas fără geantă, iar problemele au continuat. Artista a mărturisit că s-a ales și cu o alergie serioasă.

„Mare atenție când plecați în vacante, nu vă bazați pe faptul că sunteți cazați la un hotel de lux și nu se poate întâmpla. Se poate întâmpla. Am trecut de două ori prin asta. Geanta mi-a fost furată, nu îmi încape în seif, am pus alte lucruri în seif.

Ceasurile, diamantele încap în seif, gențile nu încap. Extrem de mare grijă la ce luați la voi. Îmi vine să urlu, îmi trec foarte multe stări, mâine e ziua mea, înainte de 30 să mi se facă o bucurie din asta. Să nu credeți acum că viața mea stătea într-o geantă, dar e trist ce se întâmplă. E un obiect de care m-am atașat, care îmi plăcea. Culmea, când am stat la niște hoteluri de îți venea să te închizi cu 10 feluri de chei, nu s-a întâmplat nimic!”, a mărturisit artista pe Instagram

„Pe lângă că mi s-a furat geanta, mi-a apărut alergie la gură. Eu de obicei, nu vreau să exagerez, dar am tenul de bebe, n-am absolut nimic. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat un ten perfect, nu știu ce am mâncat azi. Welcome 30, dacă așa vii du-te înapoi de unde ai venit, că eu sunt foarte bine la 29.”, a declarat Lidia Buble pe contul ei personal de Instagram, potrivit spynews.ro.

„Eu sunt, oarecum, vegetariană, iar în afară de pește, nu mănânc carne deloc”

Fosta iubită a lui Răzvan Simion primește des complimente pentru felul în care arată și a dezvăluit care este secretul siluetei sale. Lidia Buble are un stil de viață sănătos și are grijă să aibă o alimentație echilibrată.

„Am grijă să mănânc sănătos, să îmi fac rutina de îngrijire facială pentru a fi, mai tot timpul, cu tenul aerisit și curat, am reînceput ședințele la sală și, de nelipsit în programul meu, masajul cu bambus.

Eu sunt, oarecum, vegetariană, iar în afară de pește, nu mănânc carne deloc. De mică am acest stil alimentar sănătos. Din meniul meu zilnic nu lipsesc peștele, pastele, salatele și, deliciul suprem, supa cu tăiței de casa (primiți de la mama mea). În rest, ca și dulce, atunci când am un cheat day, mă delectez cu o plăcintă cu mere sau…jeleuri!”

Lidia Buble, condamnată definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru mituirea a doi poliţişti

Lidia Buble a primit un an de închisoare cu suspendare pentru infracţiunea de dare de mită. În această perioadă, artista trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii la Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Sector 1 Bucureşti timp de 90 de zile.

Procurorii DIICOT au prins-o întâmplător pe Lidia Buble în acest dosar. Prietenul care îi oferea sfaturi cântăreţei despre suma pe care urma să o dea poliţiştilor de la Rutieră era vizat de o anchetă privind traficul de droguri, iar telefonul acestuia era interceptat de anchetatori. Faptele s-au petrecut în februarie 2021.

