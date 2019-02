Lisa Sheridan, celebră pentru rolul din serialul CSI: Miami și din filmul „Invasion”, s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani. Actrița a fost găsită fără suflare în casa ei din locuința ei din New Orleans.

„Cu toții au iubit-o pe Lisa foarte mult și suntem devastați pentru că am pierdut-o. A trecut în neființă luni dimineață, acasă, în apartamentul ei din New Orleans. Așteptăm expertiza legiștilor pentru a afla cauza morții”, a declarat Mitch Clem, impresarul actriței, pentru revista People, citată de The Sun.

Clem a dezmințit zvonurile potrivit cărora Lisa Sheridan s-ar fi sinucis.

„Familia a confirma fără echivoc faptul că nu este o sinucidere. Orice acuzație care susține contrariul este 100 la sută nefondată”, a adăugat impresarul, pentru sursa citată.

Lisa Sheridan a fost logodită cu actorul Ron Livingston care a jucat în serialul „Sex And The City” sau în spectacolul „Catch Fire And Scandal”, difuzat de platforma video Netflix.

Îndoliatm, cineastul Michael Dunaway a spus că Lisa a fost „sufletul său pereche” care a avut parte de „experiențe nefericite în ultimii ani”.

„Îmi spunea că sunt Fratele cel Mare (…) Am cunoscut-o pe Lisa, în urmă cu 30 de ani, pe când ea avea 14 ani. Am devenit foarte apropiați, cu adevărat suflete pereche din primul minut (…)”, a scris Michael Dunaway, într-un mesaj publicat pe Instagram.

