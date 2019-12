De Florian Gheorghe,

Greu de închipuit, dar a fost o vreme în care Cătălin Măruță stătea în cămine de nefamiliști și practica diverse joburi sezoniere pentru a-și asigura un trai cât de cât decent. Azi este celebru și nu-i lipsește nimic, dar în facultate a făcut eforturi majore pentru a se descurca cu banii în Capitală.

Deși în orașul natal, Târgu Jiu, Cătălin Măruță avea o existență confortabilă, provenind dintr-o familie cu posibilități financiare, a preferat să lase totul și să se mute la București, mânat de ambiția de a reuși în viață.

DJ-ul Cătălin Măruță în perioada facultății

“Am venit la București, la facultate, și am avut de înfruntat un lung șir de peripeții neprevăzute. Până să ajung să am propria garsonieră, primii ani am stat cu chirie, împreună cu un prieten, tot student, într-o cămăruță la un cămin de nefamiliști din Vitan, aproape de Bobocica. Tata, magistrat respectat acasă, la Târgu Jiu, s-a supărat teribil că nu am dat examen la Facultatea de Drept, la Stat, așa cum a făcut el. Dar așa aveam mai mult timp, așa acceptam orice job care să-mi susțină independența. De pildă, Bucureștiul l-am descoperit călătorind cu metroul. Mă duceam în diverse locuri din oraș să distribui pliante publicitare, ba chiar am făcut campanie electorală pentru o alianță politică. Împărțeam fluturași oamenilor pe stradă de dimineața până seara. Până să ajung la televiziune, am avut multe joburi sezoniere, vreo cinci”, își aduce aminte Cătălin de perioada de sfârșit a anilor 90, perioadă când, în weekenduri, punea muzică la discoteca unui prieten.

“Făcusem un pic de radio la Târgu Jiu și era floare la ureche să jonglez cu muzica, cum s-ar zice astăzi, său fiu DJ. Îmi ieșea ciubuc frumușel în bancnote, toate mototolite, primite discret. Dădeam dedicații între piese la acel discobar din fostul «Circ al foamei», cum i se spunea în folclorul urban pe atunci, la Unirii”, adaugă prezentatorul PRO TV.

“În ultimul an de facultate m-am angajat la un post de radio. M-am dus pentru departamentul știri, iar ei aveau nevoie, de fapt, de un agent vânzări. Am avut noroc, cineva lipsea în acea zi și am dat probă direct în eter. Munca la radio m-a cucerit, mi-a plăcut mult, dar era destul de solicitantă, petreceam în redacție întreaga zi. Ajunsesem să am multe restanțe, absențe. Părinții meu nu înțelegeau ce legătură are facultatea pe care am ales-o cu munca la radio, apoi la televiziune”, ne spune vedeta, 41 de ani, care a dovedit că degeaba ai noroc fără perseverență și muncă.