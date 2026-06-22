Ana Morodan a mers de curând la biserică. Fanii nu au mai văzut-o așa până acum și nici influencerița nu s-a postat la biserică. Bruneta pare că acolo își găsește liniștea, într-o perioadă ceva mai complicată din viața ei.

„În mod normal, nu fac frondă cu acțiuni de acest fel, dar acum simt să postez asta, doar așa, ca să știm că inclusiv „vrăjitoarele” se închină lui Dumnezeu. Nope, n-am venit să cer nimic”, a scris Ana Morodan, pe Instagram.

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Ana Morodan a anunțat în luna iunie, că se va retrage pentru o perioadă nedeterminată, din cauza problemelor de sănătate.

„Nu știu dacă această perioadă va dura o săptămână, o lună sau mai mult. Știu doar că sufletul și sănătatea mea au nevoie de atenția pe care am oferit-o atât de mult timp tuturor celorlalți oameni și proiecte, dar nu mie (…) Restul le reluăm când o să fie momentul.

Pentru că uneori cea mai importantă muncă se întâmplă în liniște, departe de priviri, acolo unde începe vindecarea”, a scris Ana Morodan, pe Instagram, zilele trecute.

De altfel, nu este pentru prima oară când Ana Morodan are probleme de sănătate. Ana Morodan, în vârstă de 41 de ani, a vorbit recent despre perioada complicată din viața ei. „Contesa Digitală” și-a deschis sufletul și scoate la iveală amănunte mai puțin știute din viața ei.

Influencerița a explicat că depășirea unui burnout nu este deloc ușoară. Mult timp, Ana a fost concentrată pe carieră, iar acum își acordă mai multă atenție, pentru a se simți bine în pielea ei.

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