Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 27 iunie – 3 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 27 iunie – 3 iulie 2026

Între 27 și 29 iunie dimineața, Marte, care, în ziua de 28 iunie, va intra în zodia Gemenilor, va perturba activitatea profesională, funcțiile, imaginea publică și va crea o relație din ce în ce mai șubredă cu Luna Neagră. Primele disensiuni se vor înregistra cu mai multă intensitate în sectorul relațiilor cu familia din care provin nativii și mai atenuat în sectorul carierei și al succesului, între 3 și 4 iulie.

Între 29 iunie, după ora 10:19′, și 1 iulie noaptea, relațiile personale nu vor fi prea entuziaste; Peștii vor fi obosiți sau plictisiți de contradicțiile pe care unele persoane din preajma lor le manifestă.

Această stare de spirit va fi accentuată de Luna Plină în Capricorn, din 30 iunie, ale cărei influxuri se vor combina cu cele ale planetei Mercur, care, tot pe 30 iunie, va intra în mișcare retrogradă și va permite nativilor să reevalueze ceea ce s-a petrecut sau ceea ce au decis, din 16 iunie încoace, permițând corectarea erorilor comise din neînțelegerea premiselor sau a detaliilor semnificative pentru relația cu o persoană.

Pe 30 iunie, Jupiter va intra în zodia Leului și, până pe 26 iulie 2027, va tranzita casa muncii, a activităților curente și a sănătății de fiecare zi. În toate ipostazele, el va exercita o formă de protecție, va deschide drumuri noi pentru inițiativele profesionale și va da vigoare organismului și o capacitate de refacere rapidă.

Între 30 iunie și 6 iulie, el va face o cvadratură cu Kiron (intrat pe 19 iunie în zodia Taurului) și, până pe 18 septembrie, va atrage atenția nativilor asupra muncii, comunicării, deplasărilor și învățăturii, adică sectoare care vor fi puse la încercare, din 14 aprilie 2027, când el va intra definitiv în zodia Taurului, pentru următorii opt ani. Între 1 iulie, după ora 22:33′, și 3 iulie, unele persoane ar putea să resimtă efectele opoziției Jupiter/Pluton pe axa sănătății cardiovasculare.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Gata! De data aceasta, nu mai e cale de întoarcere! Dragi români, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care noi toți, toți, toți îl așteptam! Tocmai a decis
Viva.ro
Gata! De data aceasta, nu mai e cale de întoarcere! Dragi români, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care noi toți, toți, toți îl așteptam! Tocmai a decis
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Unica.ro
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
GSP.RO
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.RO
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
Parteneri
26 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știam! Mare sfânt, azi, milioane de români îi poartă numele superb. Cui spunem “la mulți ani!”
Libertateapentrufemei.ro
26 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știam! Mare sfânt, azi, milioane de români îi poartă numele superb. Cui spunem “la mulți ani!”
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

Guvern minoritar în România. Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR
LiveText
Politică 11:57
Guvern minoritar în România. Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR
Cine este Siegfried Mureșan, de la bursa din Bundestag la negocierea miliardelor UE: Cariera internațională și controversele din spatele ascensiunii sale
Politică 11:33
Cine este Siegfried Mureșan, de la bursa din Bundestag la negocierea miliardelor UE: Cariera internațională și controversele din spatele ascensiunii sale
Parteneri
Marea dilemă a României între SUA, Franța și Germania. Politolog: „Suntem exact ca în anii '30”
Adevarul.ro
Marea dilemă a României între SUA, Franța și Germania. Politolog: „Suntem exact ca în anii '30”
Cum ar fi încercat idolul fotbalului din Ucraina să obțină cetățenia română. Acesta se apără: ”Am una singură”
Fanatik.ro
Cum ar fi încercat idolul fotbalului din Ucraina să obțină cetățenia română. Acesta se apără: ”Am una singură”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Cum au apărut chef Florin Dumitrescu și soția în vacanța din Italia: „Nu vrem să plecăm de pe plajă!”
Stiri Mondene 11:57
Cum au apărut chef Florin Dumitrescu și soția în vacanța din Italia: „Nu vrem să plecăm de pe plajă!”
Imagini cu fiica cea mare a Anamariei Prodan în costum de baie, pe un iaht. Rebecca se află în vacanță cu iubitul ei
Stiri Mondene 11:10
Imagini cu fiica cea mare a Anamariei Prodan în costum de baie, pe un iaht. Rebecca se află în vacanță cu iubitul ei
Parteneri
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
TVMania.ro
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Momentul în care doi dealeri fug de poliţişti şi aruncă drogurile sub o maşină. Imagini bodycam în Bucureşti
ObservatorNews.ro
Momentul în care doi dealeri fug de poliţişti şi aruncă drogurile sub o maşină. Imagini bodycam în Bucureşti
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Mediafax.ro
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Vârsta de pensionare crește pentru femei din iulie 2026. Cum se stabilește data exactă și cine este vizat
Redactia.ro
Vârsta de pensionare crește pentru femei din iulie 2026. Cum se stabilește data exactă și cine este vizat
Un cunoscut antreprenor din Botoșani s-a stins din viață la 52 de ani. Era tatăl a doi copii
KanalD.ro
Un cunoscut antreprenor din Botoșani s-a stins din viață la 52 de ani. Era tatăl a doi copii

Politic

Guvern minoritar în România. Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR
LiveText
Politică 11:57
Guvern minoritar în România. Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR
Cine este Siegfried Mureșan, de la bursa din Bundestag la negocierea miliardelor UE: Cariera internațională și controversele din spatele ascensiunii sale
Politică 11:33
Cine este Siegfried Mureșan, de la bursa din Bundestag la negocierea miliardelor UE: Cariera internațională și controversele din spatele ascensiunii sale
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Rapid nu scapă de ghinioane. Atacantul lui Pancu s-a accidentat înainte de plecarea în cantonament! Exclusiv
Fanatik.ro
Rapid nu scapă de ghinioane. Atacantul lui Pancu s-a accidentat înainte de plecarea în cantonament! Exclusiv
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație