Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 27 iunie – 3 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 27 iunie – 3 iulie 2026

Între 27 și 29 iunie dimineața, Marte, care, în ziua de 28 iunie, va intra în zodia Gemenilor, va perturba activitatea profesională, funcțiile, imaginea publică și va crea o relație din ce în ce mai șubredă cu Luna Neagră. Primele disensiuni se vor înregistra cu mai multă intensitate în sectorul relațiilor cu familia din care provin nativii și mai atenuat în sectorul carierei și al succesului, între 3 și 4 iulie.

Între 29 iunie, după ora 10:19′, și 1 iulie noaptea, relațiile personale nu vor fi prea entuziaste; Peștii vor fi obosiți sau plictisiți de contradicțiile pe care unele persoane din preajma lor le manifestă.

Această stare de spirit va fi accentuată de Luna Plină în Capricorn, din 30 iunie, ale cărei influxuri se vor combina cu cele ale planetei Mercur, care, tot pe 30 iunie, va intra în mișcare retrogradă și va permite nativilor să reevalueze ceea ce s-a petrecut sau ceea ce au decis, din 16 iunie încoace, permițând corectarea erorilor comise din neînțelegerea premiselor sau a detaliilor semnificative pentru relația cu o persoană.

Pe 30 iunie, Jupiter va intra în zodia Leului și, până pe 26 iulie 2027, va tranzita casa muncii, a activităților curente și a sănătății de fiecare zi. În toate ipostazele, el va exercita o formă de protecție, va deschide drumuri noi pentru inițiativele profesionale și va da vigoare organismului și o capacitate de refacere rapidă.

Între 30 iunie și 6 iulie, el va face o cvadratură cu Kiron (intrat pe 19 iunie în zodia Taurului) și, până pe 18 septembrie, va atrage atenția nativilor asupra muncii, comunicării, deplasărilor și învățăturii, adică sectoare care vor fi puse la încercare, din 14 aprilie 2027, când el va intra definitiv în zodia Taurului, pentru următorii opt ani. Între 1 iulie, după ora 22:33′, și 3 iulie, unele persoane ar putea să resimtă efectele opoziției Jupiter/Pluton pe axa sănătății cardiovasculare.

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