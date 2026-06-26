„Vreau să mulțumesc colegilor care reprezintă astăzi USR și UDMR. (…) În baza discuțiilor, am hotărât să-l susținem pe Siegfried Mureșan ca propunere de premier. (…) Este un om profesionist. Pentru actuala perioadă este o soluție pentru România”, a transmis Ilie Bolojan.

„Este o propunere care se bazează pe experienţa dânsului în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiţii. Este un om profesionist, un om care a dovedit în aceşti ani că este ataşat valorilor europene”, a mai afirmat Ilie Bolojan, vineri, într-o declaraţie de presă.

Acesta a subliniat că PNL a votat, în şedinţa de vineri a Biroului Permanent Naţional, această propunere.

„Și noi am avut la USR o ședință a Biroului Politic Național și am votat susținerea acestei propuneri. Siegfried Mureșan este un europarlamentar experimentat, economist, cu experiență de negociere și de construcție bugetară. Este un om pe care îl putem susține pentru formarea unei echipe funcționale. A fost o iresponsabilitate faptul că PSD a dat jos acest guvern. Ne așteptăm ca acum PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD”, a spus Dominic Fritz.

„Consiliul Executiv al UDMR a decis să îl susțină pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Ne dorim ca, în câteva zile, această criză guvernamentală să se încheie”, a declarat și Lóránd Turos (UDMR).