Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 27 iunie – 3 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 27 iunie – 3 iulie 2026

Între 27 și 29 iunie dimineața, intrarea planetei Marte în zodia Gemenilor va solicita sistemul nervos periferic, fiziologia aparatului locomotor, a brațelor și a mâinilor (manualitatea, dexteritatea) și puterea de concentrare în cazul activităților care necesită atenție, finețe, autocontrol.

Prima încercare se va produce pe 3/4 iulie, când Marte va face o conjuncție cu octava lui superioară, Uranus, destabilizându-i pe cei sensibili sau cu afecțiuni neuromotorii ori periferice la nivelul sistemului nervos și vascular.

Între 29 iunie, după ora 10:19′, și 1 iulie noaptea, răstimp plin de semnificații din cauza Lunii Pline în Capricorn, din 30 iunie, care va angaja casa I a personalității și cea a relațiilor parteneriale, prilej cu care se vor accentua niște contradicții mai vechi, se vor evidenția niște limite de înțelegere sau de acțiune care, din 30 iunie, vor fi tulburate, în plus, și de retrogradarea planetei Mercur; până pe 23 iulie, el va permite nativilor să reevalueze ceea ce s-a petrecut sau ceea ce au decis până acum și va permite corectarea erorilor comise din neînțelegerea corectă a premiselor sau ignorarea unor detalii și subtilități.

Pe 30 iunie, Jupiter va intra în zodia Leului și, până pe 26 iulie 2027, va acționa în sectorul banilor câștigați prin muncă proprie, creând premisele soluționării corecte a unor litigii sau anomalii contractuale și de bun plasament al efortului profesional.

Între 30 iunie și 6 iulie, el va face o cvadratură, la grad perfect, cu Kiron, intrat pe 19 iunie în zodia Taurului, care, până pe 18 septembrie, le va atrage atenția nativilor asupra sectoarelor care vor fi puse la încercare, din 14 aprilie 2027, când el va intra definitiv în zodia Taurului, pentru următorii opt ani. Între 1 iulie, după ora 22:33′, și 3 iulie, primele confruntări ale Gemenilor cu una sau cu mai multe premise financiare, de profit și avantaj material.

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