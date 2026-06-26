Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 27 iunie – 3 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 27 iunie – 3 iulie 2026

Între 27 și 29 iunie dimineața, contradicții în jurul unor interese și strategii menite să le consolideze nativilor un statut financiar sau patrimonial, pe fondul intrării planetei Marte, în ziua de 28 iunie, în zodia Gemenilor; până pe 11 august, acesta va alimenta certuri, dispute, păreri contrare, interese divergente sau acțiuni incorecte.

Între 29 iunie, după ora 10:19′, și 1 iulie noaptea, cele două case ale comunicării vor evolua sub influența Lunii Pline în Capricorn, din 30 iunie. Ea va pune în evidență carențele personale, piedicile exterioare și dificultățile care, pentru a fi depășite, vor trebui altfel abordate, iar în acest sens, un rol important îl va avea și Mercur, care, tot din 30 iunie, se va afla în mișcare aparent retrogradă și le va permite nativilor să reevalueze, până pe 23 iulie, ceea ce s-a petrecut sau ceea ce au decis, din 16 iunie încoace, și să corecteze erorile comise din neînțelegerea corectă a premiselor sau a unor detalii și subtilități.

Pe 30 iunie, Jupiter va intra în zodia Leului și, până pe 26 iulie 2027, va controla treburile de familie și relația nativilor cu părinții sau cu alte aspecte specifice casei a IV-a (strămoși, limbă, apartenență la o arie culturală, la o religie, la o mentalitate care le conferă identitatea de neam).

Între 30 iunie și 6 iulie, Jupiter va face o cvadratură, la grad perfect, cu Kiron, intrat pe 19 iunie în zodia Taurului, care va atrage atenția nativilor, până pe 18 septembrie, asupra sectoarelor care vor fi puse la încercare (personalitatea, ființa lor în ansamblu și sectorul relațiilor cu familia din care Taurii provin).

Între 1 iulie, după ora 22:33′, și 3 iulie, premisele profesionale se vor complica prin plasarea planetei Jupiter în opoziție cu casa a X-a a valorificării meseriei (funcții, ranguri, demnități, succes), care va pune în evidență eventualele nereguli de plasament socioprofesional.

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