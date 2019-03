După ce s-au tachinat câteva zile, Florin Pastramă și Brigitte și-au dat frâu liber pasiunii și nu au mai ținut cont de nimic. În ediția de joi seara, 21 martie, cei doi au dormit în același pat, s-au îmbrățișat și s-au sărutat sub privirile uimite ale celor din jur. Raluca Podea a făcut primele declarații.

„Această babă, mai bătrână decât Biblia, ştia de mine! Noi am vorbit la telefon, pe camera video, ea spunându –i lui Florin că ar trebui să aprecieze mai mult ce are acasă. De fapt, am vorbit cu toţi concurenţii când erau cazaţi la hotel în Reşita. Nu am cum să mă cobor la nivelul ei de circ. Te dai pocaită şi tu eşti un birjar ieftin. Am vorbit cu ea când erau toţi la masă, de pe telefonul lui Florin. Le spunea tuturor . Să nu mai spun că ea şi-a pus implant în fese după mine, la aceeaşi clinică în Turcia. Copia nu are valoare, ştim cu toţii. Am mai văzut şi articolul unde baba spune că am vrut eu să-mi fac reclamă”, a declarat Raluca pentru VIVA!.

Tânăra spune că Pastramă a rugat-o mereu să aibă grijă de imaginea lui. „Am mesajele de la Florin, în care mă ruga, atunci când mă duc la televizor, să vorbesc frumos despre el. , îmi zicea”, a spus Raluca.

