Invitată în podcastul Lianei Stanciu, Lora a povestit despre cele cinci luni de zile pe care le-a petrecut în Bali, în pandemie. Deși inițial s-a dus în vacanță să se relaxeze și să-și revină după decesul mamei sale, lucrurile au luat o întorsătură totală odată cu venirea pandemiei de COVID.

Lora și Ionuț Ghenu, viitorul ei soț, au fost nevoiți să rămână acolo, chiar și își amâne și planurile de nuntă. În Bali, artista și-a epuizat toate economiile din conturi și astfel a ajuns să aibă probleme cu banii. „Nu ne-am căsătorit încă, pentru că de fiecare dată s-a întâmplat ceva. Am zis că ne căsătorim în 2020, părea un an bun, dar în ianuarie a murit mama mea, am fost la pământ.

Dar aveam nişte contracte luate, trebuia să mă pun repede pe picioare. Am onorat cele două contracte, dar nu îmi aduc aminte nimic din concertele alea, absolut nimic! Apoi, iubitul meu a decis că e momentul să mă ajute să mă pun repede pe picioare, a organizat plecarea în Bali, a venit pandemia, am rămas acolo 6 luni. La început a fost frumos, dar apoi ne doream să revenim în țară, totul era blocat”, a povestit Lora, în cadrul podcastului, conform Playtech.

„A apărut și lipsa banilor apoi, problemă cu care eu nu mă mai confruntasem de când eram copil”

În Bali ar fi cheltuit în jur de 50.000 de euro, astfel că în cont rămăsese cu doar 500 de euro. Nu muzica a salva-o însă de problemele financiare, ci brandul de produse cosmetice pe care l-a lansat cu ajutorul sfaturilor mamei sale, care a fost farmacistă.

„Am trecut prin multe frici, prin panică. A apărut și lipsa banilor apoi, problemă cu care eu nu mă mai confruntasem de când eram copil. Am avut o cădere majoră la ultimii 500 de euro din cont. Pur și simplu am căzut din picioare.

A doua zi, am primit un telefon de la asociata mea, am un brand cu produse cosmetice originale la care lucrăm din 2016, și în care am tot investit. În 2019 am lansat primul produs, mama l-a prins, am colaborat cu ea pentru formule, era farmacist. Inclusiv culoarea aleasă pentru brand am ales-o pentru ea – culoarea luptei împotriva cancerului la sân.

Ea plângea de fericire cu crema în mână, era foarte mândră. Am avut inspirația și curajul să lansăm produsul, nu aveam bani pentru celelalte produse dezvoltate. Și când m-a sunat asociata mea am crezut că mă sunase să mai investesc și atunci am aflat despre profit. Atunci mi-a zis că îmi trimite banii, mi s-a schimbat viața la 180 de grade”, a mai completat aceasta.

Recent, Lora și-a luat teren ca să își facă o casă așa cum visează, iar anul viitor plănuiește să ajungă cu Ionuț Ghenu și în fața altarului. „Da, ne dorim să ne căsătorim. Acum ne-am luat teren pentru casă într-un loc magic pur și simplu și ne dorim ca în 2024 să ne căsătorim, să vedem dacă ne și iese în 2024, dar într-o zi sigur o să ne iasă”, a spus Lora, conform Spynews.

