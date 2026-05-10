Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara

Ella și Clara au purtat rochițe identice la nunta mamei lor

Duminică, 10 mai 2026, Andreea Bălan și Victor Cornea și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, în cadrul unei ceremonii organizate pe malul Lacului Buftea.

Pe lângă aparițiile mirilor, atenția invitaților și a fanilor din mediul online s-a îndreptat și către Ella și Clara, fiicele artistei din fosta căsnicie cu George Burcea. Cele două fetițe au purtat rochițe identice, roz, din satin, cu croială amplă și detalii elegante. Ținutele au fost accesorizate cu funde albe supradimensionate în zona bustului și aplicații strălucitoare.

Ella și Clara și-au completat aparițiile cu mănuși albe scurte și coafuri lejere, potrivite vârstei lor. În imaginile publicate online, Andreea Bălan poate fi văzută admirându-și fiicele înainte de ceremonie.

„Iubita mea, ce frumoasă ești! Ești superbă, iubita mea, ești cea mai frumoasă!”, i-a spus Andreea Bălan fiicei sale celei mari.

„Iubita mea, ești frumoasă, te iubesc!”, i-a transmis artista și mezinei sale.

Andreea Bălan și Victor Cornea au pregătit o nuntă spectaculoasă

Evenimentul are loc într-o locație exclusivistă de pe malul Lacului Buftea și reunește aproximativ 250 de invitați. Organizatorii au pregătit un decor amplu și o atmosferă elegantă pentru ceea ce este considerat unul dintre cele mai urmărite evenimente mondene ale anului.

Invitații au parte de preparate diverse, muzică live și mai multe momente speciale pregătite pentru petrecerea care se va desfășura până târziu în noapte.

În ziua nunții, Andreea Bălan și Victor Cornea au transmis și un mesaj pentru cei care le-au trimis felicitări. „Vreau să vă spun că am primit foarte multe mesaje de la voi și vă mulțumim din suflet pentru cuvintele frumoase. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în această zi minunată. Pentru noi, este cea mai frumoasă zi”, a spus Andreea Bălan pe InstaStory.

„Este, într-adevăr. Vremea ține cu noi, abia aștept”, a completat Victor Cornea.

„Va fi o seară superbă”, a adăugat artista.

