În data de 11 iunie, vineri, Lora s-a retras de la „Vorbește lumea”. Iată că acum, la început de săptămână, telespectatorii au remarcat absența ei de pe micul ecran în emisiunea de la Pro TV.

Nu ea a apărut alături de Cove ieri și azi, ci Theo Rose, Viviana Sposub, Sore și cei doi simpatici, Veverița și Coțofană. Ei formează Gașca de la „Vorbește lumea”.

Având în vedere noile schimbări, fanii Lorei din mediul online au asaltat-o cu întrebări și pe Facebook, dar și pe Instagram referitoare la plecarea ei de la Pro TV.

„Și totuși…care a fost adevăratul motiv pentru care ai renunțat la Pro?”, a scris o urmăritoare pe Instagram. Cântăreața a remarcat acest mesaj imediat și a răspuns.

„Am spus ceea ce era de spus. Eu sunt performer activ și nu pot renunța la mine și la ce sunt construită să fac ca să fiu prezentatoare de matinal luni -vineri. Abia am reușit să fac față prima dată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Acum au fost restricții și am avut timp, altfel nu mai acceptam…și tot a fost greu pentru că am un business de crescut. Este greu să faci tot ce fac eu = o emisiune și să nu ai cum să pleci din oraș să te încarci, mai mult de o noapte. 5 luni au fost suficiente. Îmi pare rău dacă cineva e dezamăgit de răspunsul meu, dar asta e principalul motiv și consider că este întemeiat.”, a dezvăluit Lora pe rețelele de socializare.

Cântăreața se pregătește în această perioadă și de avanpremiera filmului „Pup-o, mă!2 – Mireasă Nebună”. Lora este Velvet.

Citeşte şi:

Procurorii care au închis dosarul șoferului reclamat că pipăia fetițe, acuzați de șeful CSM că au distorsionat legea

O parte dintre angajații din România nu mai vor să revină la birou. Psiholog: „Timpul este principalul motiv”

Majoritatea rușilor refuză vaccinul produs și exportat în toată lumea de Moscova. Reticența lor începe să alimenteze un nou val COVID

PARTENERI - GSP.RO Hagi și Gică Popescu, umiliți pe Arena Națională! Scene incredibile, Gică a fost elegant: "N-am o problemă"

Playtech.ro BREAKING: Fotbalist celebru din România, MORT în urma unui accident rutier. Detalii șocante despre tragedie

Observatornews.ro Moştenitorul fără chip. O avere de 200.000 de lei a fost găsită ascunsă în casa unui bărbat din Galaţi, care a murit singur. Prietenii spun că avea o fată dintr-o legătură extraconjugală

HOROSCOP Horoscop 15 iunie 2021. Racii nu au acces la anumiți oameni, dar nici dacă ar avea, nu le-ar folosi la nimic

Știrileprotv.ro Drama finalistului de la Roland Garros. Tragedia l-a lovit cu 5 minute înainte de a intra pe teren

Telekomsport Scene interzise cardiacilor. Mai multe vedete, orgie greu de imaginat. Cum au fost surprinse