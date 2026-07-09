Louise Lasser a devenit celebră cu „Mary Hartman, Mary Hartman”

Moartea actriței a fost confirmată și de Susan Charlotte, cea mai bună prietenă a ei, pentru USA Today. Louise Lasser era una dintre figurile importante ale comediei americane din anii 70 și a rămas în memoria publicului mai ales datorită personajului Mary Hartman, o gospodină prinsă într-o lume absurdă, care parodia telenovelele și viața suburbană americană.

Cel mai cunoscut rol al actriței a fost în „Mary Hartman, Mary Hartman”, serial creat de Norman Lear și difuzat între 1976 și 1977. Producția era o satiră a telenovelelor și a societății americane, iar Louise Lasser o interpreta pe Mary Hartman, o gospodină din Ohio care încerca să facă față unei vieți pline de situații ciudate, tensiuni și crize personale.

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Personajul purta codițe, rochii simple și bluze cu mâneci bufante, imagine care ironiza stereotipul gospodinei americane din acea perioadă. Serialul a avut peste 300 de episoade și a transformat-o pe Louise Lasser într-o actriță extrem de cunoscută în Statele Unite, scrie The Guardian.

Pentru rolul Mary Hartman, actrița a fost nominalizată la premiile Emmy în 1976.

A fost căsătorită cu Woody Allen și a jucat în mai multe filme ale lui

Louise Lasser s-a născut pe 11 aprilie 1939, la New York. A început să joace în perioada în care era studentă la Universitatea Brandeis, din Massachusetts, apoi a renunțat la facultate după trei ani și s-a mutat în Manhattan pentru a studia actoria.

Acolo l-a cunoscut pe Woody Allen. Cei doi s-au căsătorit în 1966 și au divorțat în 1970, dar au continuat să lucreze împreună.

Louise Lasser a apărut în mai multe dintre primele filme ale lui Woody Allen. A jucat în „Take the Money and Run”, lansat în 1969, apoi în „Bananas”, în 1971, și în „Everything You Always Wanted to Know About Sex”, în 1972. A avut, de asemenea, un rol în „Whats Up, Tiger Lily?”, film rescris și adaptat de Allen în 1966.

A debutat pe Broadway în anii 60

Cariera ei în teatru și film a început la începutul anilor 60. În 1962, Louise Lasser a debutat pe Broadway în musicalul „I Can Get It for You Wholesale”, producție în care Barbra Streisand avea rolul principal.

În același an, Lasser a apărut și în piesa „The Laughmakers”, scrisă de Woody Allen. A urmat apoi primul val de apariții în televiziune și film, într-o perioadă în care cariera ei începea să se contureze.

În anii următori, actrița a apărut în producții de televiziune precum „The Doctors”, dar și în comedii asociate cu Woody Allen, care i-au consolidat imaginea de actriță cu un stil aparte.

A prezentat „Saturday Night Live” și a jucat în „Taxi” și „Girls”

În 1976, în perioada de vârf a carierei sale, Louise Lasser a prezentat „Saturday Night Live”. Apariția ei a rămas una dintre cele mai discutate din primul sezon al emisiunii, notează Entertainment Weekly.

După încheierea serialului „Mary Hartman, Mary Hartman”, Lasser a continuat să joace în producții de televiziune și film. A avut apariții în sitcomuri precum „Taxi” și „Its a Living”, iar în 1978 a scris și a jucat în filmul TV „Just Me and You”. Mai târziu, a apărut în filme precum „Simon”, „Rude Awakening”, „Modern Love”, „The Night We Never Met”, „Happiness”, „Requiem for a Dream” și „National Lampoons Gold Diggers”.

În anii recenți, Louise Lasser a revenit în atenția publicului prin apariția în serialul „Girls”, creat de Lena Dunham pentru HBO. Entertainment Weekly scrie că Dunham a gândit special rolul pentru Lasser, pe care a descris-o ca pe una dintre actrițele importante ale comediei americane.

Ultimii ani și moștenirea lăsată în televiziune

În ultima parte a carierei, Louise Lasser a jucat mai rar, dar a rămas o prezență respectată în lumea filmului și a televiziunii. People notează că printre ultimele ei apariții s-a numărat și filmul „Funny Pages”, lansat în 2022.

Actrița este considerată una dintre interpretele care au schimbat tonul comediei de televiziune în anii 70. Rolul Mary Hartman a adus pe ecran o femeie fragilă, ciudată, comică și neliniștită, foarte diferită de personajele feminine obișnuite ale sitcomurilor de atunci.

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