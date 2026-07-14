O carieră în aviație

Printre cei care au ales un alt drum după examenul de Bacalaureat se numără și Alessio. Băiatul a picat proba de Biologie, dar s-a înscris la școala de însoțitori de bord și speră ca până la finalul verii să lucreze în aviație.

„De când eram copil mi-am dorit să intru în aviație! De când am zburat prima dată cu părinții mei. Sigur am nevoie și de ăla (n.r. – BAC) în viață mai încolo, pentru ce-mi doresc eu să fac”, a spus Alessio.

Potrivit reprezentanților unei școli de însoțitori de bord, lipsa diplomei de Bacalaureat nu reprezintă un dezavantaj pentru candidați.

„Avem și dintre cei care au promovat Bacalaureatul și din cei care nu au promovat. Șansele lor, real vorbind, sunt egale. Cursul durează aproximativ 3 săptămâni. Sunt perioade în care sunt și trei interviuri pe săptămână”, a precizat Daniel Răducu, trainer.

Domeniile în care se fac cele mai multe angajări

Printre cele mai căutate locuri de muncă pentru tinerii fără BAC se numără posturile de manipulant marfă, lucrător comercial, ajutor de ospătar, ajutor de bucătar, barman, hostess sau operator în call center.

În companiile de logistică, angajații beneficiază pe lângă salariu de bonuri de masă și bonusuri de performanță.

Și angajatorii din industria HoReCa încearcă să atragă absolvenții fără Bacalaureat prin pachete salariale și beneficii suplimentare.

„Avem partea de salariu, tips și bonuri, ce se duce undeva în jur de 4.000 de lei. Masă asigurată în fiecare zi, transportul către casă. Nu sunt niște joburi unde să ai neapărat nevoie de studii superioare sau diplomă de BAC. Ajutor de ospătar, ajutor de bucătar, barman sau ajutor de barman și partea de hostess”, a explicat Ionuț Păun, director de HR al unui lanț de restaurante.

Potrivit ofertelor existente pe piață, un lucrător comercial poate câștiga până la 3.500 de lei pe lună, în timp ce un meșter de mobilă poate ajunge la un salariu de aproximativ 5.000 de lei.

Specialiștii în recrutare îi sfătuiesc pe tinerii care nu au promovat Bacalaureatul să investească în calificări și dezvoltarea unor competențe căutate pe piața muncii.

„Să se uite la acele competențe specifice pe care le-ar putea dobândi. Fie învață o limbă străină fie își fac un anumit curs de calificare sau de certificare. Cu cât competențele tale sunt mai specifice, chiar dacă nu ai diplomă de Bacalaureat, șansele pentru un job cresc și salariul odată cu aceasta”, recomandă Bogdan Badea, CEO al unei platforme de recrutare.

Anul acesta, 29.084 de candidați nu au promovat examenul de Bacalaureat.

Află și care sunt cele 15 locuri de muncă ce aduc venituri de până la 100.000 de dolari pe an și pentru care nu ai nevoie de diplomă.