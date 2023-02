Recent, Augustin Viziru povestea că nu are o relație foarte bună cu fratele său. Și Lucian Viziru a confirmat că au parte de multe neînțelegeri și a spus care este motivul pentru care ajung să nu își mai vorbească.

„Relația cu Augustin nu a fost una extraordinară pentru că nu am fost pe aceeași lungime de undă. Am avut și avem cercuri diferite de prieteni, iar până la 14 ani el a fost sacul meu de box, așa că înțeleg de ce nu mă iubește. Eu am simțit mereu o responsabilitate de frate mai mare, să-l ajut în viață și nu pe stradă la bătăi, că acolo se descurca mai bine decât mine. Noi spuneam și încă spunem că ne iubim, dar când te referi la iubirea de frate te referi la faptul că te poți baza pe celălalt, eu așa văd lucrurile. Și la noi pot să spun că nu a fost de fiecare dată cazul.

Acum nu ne prea vorbim în urma declarațiilor pe care le-a făcut la podcastul respectiv. M-a sunat de ziua mea, i-am răspuns apoi ne-am certat din nou pentru că mie nu mi se pare normal să dai genul ăla de declarație. Una peste alta au fost momente când ne-am înțeles foarte bine, și asta s-a întâmplat când am lucrat împreună la Regina”, a declarat Lucian Viziru pentru Fanatik.

Actorul s-a întors recent în România, după ce câțiva ani a locuit în Germania alături de soția sa și fiul lor, unde el a fost antrenor de tenis. Lucian Viziru, care va juca și în serialul „Clanul”, este de părere că cel mai bine este acasă. „Pentru noi, ca familie, este mult mai bine în România. Nu regret deloc, chiar mă bucur că am plecat pentru că în Germania era totul bine și safe, eram antrenor de tenis de club, făceam ce voiam, dar ajunsesem la concluzia că mă plafonam, ceea ce nu mi-am dorit niciodată. Sau o fi fost criza vârstei mijlocii și am ajuns la întrebarea dacă asta e viața mea, dacă n-ar trebui să-mi doresc mai mult decât să fiu antrenor de club.”

Recomandări Un nou cutremur de 7,5 produs în Turcia, la nouă ore după cel de 7,8. Bilanțul victimelor crește de la oră la oră

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ce spunea Augustin despre Lucian Viziru

În podcast-ul „Vin de-o poveste”, Augustin Viziru a povestit de ce nu se mai înțelege cu fratele său. „E o perioadă, cum au fost multe perioade între mine și Lucian, în care nu ne înțelegem foarte bine. Comunicăm destul de rar. Veșnica poveste a vieții noastre… Nu știu ce ne ține separați așa. Nu înțeleg. Nici mie nu îmi vine să trag către el, nici lui nu îi vine să tragă către mine. Când eu vorbesc despre familie, fratele meu este carne din carnea mea. Eu cu el am crescut, cu el am mâncat din farfurie, cu el m-am jucat, cu el am riscat. Am făcut tot cu el! Faptul că ajungem pe rahaturi să nu mai vorbim sau să vorbim rar și să… e evident că și eu greșesc, și el. Dar nu pot să înțeleg ce poate să intervină între doi frați, că nu există… Nu ne certăm pe bani, nu ne certăm pe femei, nu ne certăm pe nimic. Adică nu… Și totuși nu reușim să dialogăm, să ajungem unul la celălalt, să ne înțelegem punctele de vedere.

Recomandări Momentul șocant în care un bloc se prăbușește în Şanliurfa, ca urmare a seismului puternic care a lovit Turcia. VIDEO

„Probabil tot sistemul a făcut să mă cert, să am discuții în contradictoriu cu fratele meu”

Pentru mine e frustrant, pentru că am școala lui tata. Am învățat că cel mai bine este să îți ții familia aproape. Nu am conștientizat asta până nu a apărut Maria. Nu cunoșteam noțiunea de familie și acum îmi e greu să mă adaptez. Când am avut prima relație tot singur eram. Toate schimbările astea, tot ce s-a întâmplat până la vârsta asta, eu am avut noroc. (…) Probabil tot sistemul a făcut să mă cert, să am discuții în contradictoriu cu fratele meu. Dacă eram în pom amândoi… Am și eu vină, dar și el are vină. Sistemul ăsta, alergarea asta, disperarea asta de a alerga și a obține niște chestii de care, de fapt, nu ai nevoie. Rar găsesc care să fie la fel de sinceri ca mine. Eu văd lucruri”, a declarat Augustin Viziru în podcastul lui Radu Țibulcă.

GSP.RO Păreau cuplul perfect, iar divorțul lor a șocat pe toată lumea. Cu cine a fost surprins acum la Roma

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Mutare șoc pe piața media! Mihai Bendeac a semnat cu rivalii?! Vedeta a făcut un anunț surpriză

Viva.ro Tragedia de la cutremurul din 1977. Cântăreața Doina Badea a murit, atunci, împreună cu toată familia. Nu i-a fost niciodată găsit trupul

Observatornews.ro Două cutremure de peste 7 în Turcia și Siria în mai puțin de 12 ore. Peste 1.700 de morți şi 7.000 de răniți. Blocuri şterse de pe suprafaţa pământului

Știrileprotv.ro Cu cât au fost amendați turiștii care au mers cu mașinile la cabana lovită de avalanșă, deși drumul era închis

FANATIK.RO Mariana Cojocaru anunță zodiile care scapă de greutăți în 2023. Norocul va fi de partea lor

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 6 februarie 2023. Leii ar fi bine să nu încerce să forțeze situațiile care nu le convin pentru că nu vor rezolva nimic pe această cale

PUBLICITATE Inovația digitală care vine în ajutorul părinților cu copii de peste 10 ani