După ce a participat la mai multe emisiuni de tip concurs, Cristina Șișcanu are acum propia emisiune la Metropola TV. Într-o postare pe Instagram, Mădălin Ionescu a recunoscut că soția lui se descurcă mult mai bine financiar decât el. Cristina mai are și o mulțime de colaborări plătite și își dedică o mare parte din timp acestora.

„În afară de emisiune? Ți se pare puțin? Nici eu, nici ea nu am avut ”norocul” unor colaborări ușoare, în care să mergem la televiziune cu o oră înainte de emisiune și să intrăm fresh în televiziune. Am muncit pe rupte. Ea, însă, are și o firmă. Colaborările/afacerile derulate prin firmă îi ocupă cea mai mare parte a timpului. În acest moment, cred că se descurcă mai bine decât mine din punct de vedere financiar”, a scris Mădălin Ionescu, pe pagina personală de Instagram.

Cristina Șișcanu prezintă o emisiune la Metropla TV

Soția lui Mădălin Ionescu prezintă „După faptă și răsplată”, un show tip podcast, la Metropola TV. Vedeta este foarte încântată de noul proiect.

„E fresh, e cool, e… plin de dezvăluiri și povești de viață extrem de puternice. Voi prezenta începând din 3 septembrie, la Metropola TV, «După faptă și răsplată!», un show tip podcast. Veți vedea personalități sau personaje publice efervescente, sincere , care își deschid sufletul în fața publicului. Veți afla detalii uluitoare despre ele și evenimentele incredibile din viețile lor, din pașii lor către succes! Ei bine, succesul lasă urme în suflet, iar atingerea lui este deseori însoțită de sacrificii teribile, așa cum veți vedea”, spunea Cristina Șișcanu despre proiectul ei.

