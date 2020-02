De Livia Lixandru,

„#welcome #Samira#27.02.2020”, a anunţat Mădălina Pamfile pe reţelele de socializare, unde a atașat și imaginea cu micuța ei, fără a-i arăta însă fața.

Anul trecut, de sărbători, bruneta a publicat primele imagini cu sarcina, destul de avansată ce-i drept. Până atunci, nimeni nu a știut că aceasta va deveni din nou mamă.

Mădălina Pamfile mai are o fetiță, în vârstă deaproape doi ani. Imaginile cu Sofia pe care vedeta le-a postat pe contul ei de socializare au atras numeroase like-uri din partea internauților.

„Parcă mă uit la tine când erai mică”, „Seamănă cu mami fata”, „Seamănă cu tine!!!”, „Vai, este superbă! Îți seamănă perfect”, i-au transmis aceștia Mădălinei Pamfile, în urmă cu ceva timp.

Adriana Nedelea LA FIX |Coronavirus în România. Cine este pacientul român, cum s-a îmbolnăvit și cu cine a intrat apoi în contact. Iubita lui, izolată sub pază

LIVE UPDATE | Primul român infectat cu coronavirus, în stare bună la „Matei Balș”. Iohannis: „Nu există niciun motiv real de panică”

Trimisul special Libertatea, corespondență din Lodi, de la granița cu ”zona roșie” a coronavirusului. Românii din Italia îi liniștesc pe cei de acasă: ”E doar o gripă!”