Madonna, în vârstă de 64 de ani, are de gând să marcheze cele patru decenii de activitate într-un mod inedit. Cântăreața a anunțat că va participa la un turneu mondial pentru a celebra cariera sa și hiturile sale. Turneul se numește The Celebration.

Turneul The Celebration va marca patru decenii de carieră ale artistei, iar seria de concerte va începe la mijlocul verii, în America de Nord, apoi va ajunge în Europa. Madonna va susține spectacole în 35 de orașe. Însă, din păcate, niciunul în România. Fanii săi din Europa vor putea să o vadă în orașe precum Londra, Paris, Milano sau Amsterdam. Biletele vor fi puse în vânzare vineri, 20 ianuarie.

Madonna a scris pe contul său de Instagram: „Veniți să vă alăturați petrecerii! Sunt entuziasmată să explorez cât mai multe cântece în speranța de a le oferi fanilor mei spectacolul pe care îl așteaptă de mult timp”.

Turneul susținut de superstarul muzicii pop va cuprinde hiturile artistei și va începe la Vancouver, Canada, pe 15 iulie. Madonna va avea spectacole în Canada și în SUA între iulie și octombrie, înainte de a lansa etapa europeană la Londra, pe 14 octombrie, potrivit Sky News.

Organizatorii turneului „Madonna: The Celebration Tour” au declarat că evenimentul îi va duce pe fanii cântăreței în „călătoria ei artistică ce se întinde de-a lungul a patru decenii şi aduce un omagiu oraşului New York, unde a început cariera ei muzicală”.

Program „Madonna: The Celebration Tour”

America de Nord – concerte

Sat Jul 15 – Vancouver, BC – Rogers Arena

Tue Jul 18 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Sat Jul 22 – Phoenix, AZ – Footprint Center

Tue Jul 25 – Denver, CO – Ball Arena

Thu Jul 27 – Tulsa, OK – BOK Center

Sun Jul 30 – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

Wed Aug 02 – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

Sat Aug 05 – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Mon. Aug 07 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

Wed Aug 09 – Chicago, IL – United Center

Sun Aug 13 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Sat Aug 19 – Montreal, QC – Centre Bell

Wed Aug 23 – New York, NY – Madison Square Garden

Thu Aug 24 – New York, NY – Madison Square Garden

Wed Aug 30 – Boston, MA – TD Garden

Sat Sep 02 – Washington, DC – Capital One Arena

Tue Sep 05 – Atlanta, GA – State Farm Arena

Thu Sep 07 – Tampa, FL – Amalie Arena

Sat Sep 09 – Miami, FL – Miami-Dade Arena

Wed Sep 13 – Houston, TX – Toyota Center

Mon Sep 18 – Dallas, TX – American Airlines Center

Thu Sep 21 – Austin, TX – Moody Center ATX

Wed Sep 27 – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

Wed Oct 04 – San Francisco, CA – Chase Center

Sat Oct 07 – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

Europa – concerte

Sat Oct 14 – London, UK – The O2

Sat Oct 21 – Antwerp, BE – Sportpaleis

Wed. Oct. 25 – Copenhagen, DK – Royal Arena

Sat Oct 28 – Stockholm, SE – Tele2

Wed Nov 01 – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

Mon Nov 06 – Lisbon, PT – Altice Arena

Sun Nov 12 – Paris, FR – Accor Arena

Mon Nov 13 – Paris, FR – Accor Arena

Wed Nov 15 – Cologne, DE – Lanxess Arena

Thu Nov 23 – Milan, IT – Mediolanum Forum

Tue Nov 28 – Berlin, DE – Mercedes-Benz Arena

Fri Dec 1 – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

FOTO: Hepta

