Ce mănâncă vara Majda Aboulumosha. Alimentele care o ajută să slăbească: „Nu știu dacă e cea mai bună combinație”

Vedeta de la PRO TV a precizat că mănâncă roșii cu brânză și ceapă verde, însă are grijă la gramajul salatei de vară, pentru a nu se îngrășa. Însă chiar și dacă vede pe cântar că și-a depășit greutatea cu doar câteva kilograme, nu intră în panică, deoarece face mult sport.

„În perioada verii, nu știu dacă este cea mai bună combinație, asta ar trebui să ne spună nutriționiștii, dar mie îmi place să mănânc roșii cu brânză, chiar și cu ceapă verde. Salata de vară îmi place în mod special, dar sunt atentă, pentru că știu că brânza are mai multe calorii. Atunci încerc să pun un gramaj cât mai mic, pentru că în perioada asta fac foarte mult sport, pilates.

Încerc să-mi aduc corpul într-o direcție cât mai armonioasă. Eu încerc să am grijă de sănătate și poate, dacă o iau mai din timp, o să fie bine peste 10 ani. Dacă văd pe cântar că urc 2-3 kilograme, nu intru în panică, dar iau măsuri imediate. Fac sport chiar de trei ori pe săptămână, merg la sală, încerc să alternez pilates cu box și sala de forță”, a spus Majda Aboulumosha pentru Click.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 33

Colaboratoarea de la „Vorbește lumea” a dezvăluit și ce planuri de vacanță are pentru vara lui 2026: vrea să meargă în Grecia și Italia, însă nu a rezervat încă nimic până în prezent.

„Pe timp de vară, când ne pregătim de vacanță, ne mai relaxăm. Dar eu, sincer, nu sunt așa și îmi plac perioadele full. Cred că vom alege Grecia ca destinație de vacanță pentru vara asta. Mi-aș dori să ajungem și în Italia, unde e soare și frumos și acolo, să facem un tur”, a încheiat Majda Aboulumosha.