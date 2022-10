În urmă cu doar câteva zile, Delia a spus pe TikTok care este motivul pentru care nu vrea să devină mamă. „Ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți.

Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi. Nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm. De ce să fac? Încă unul? Nu, frate. Lasă să nu fie, nu stau eu bine fără stres și fără obligații? Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil!”, afirmații care au fost comentate dur de Cezar Ionașcu, fostul iubit al Ozanei Barabancea, dar și de Adina Alberts.

„Un copil nu-ți blochează viața. Un copil nu-ți taie aripile. Un copil este energie nouă, pură. Este sens, direcție și motivație în viață. Este IUBIRE și ÎMPLINIRE! Nu cunosc nicio femeie care să fi luat decizia de a nu avea copii și care să nu fi regretat până la urmă. Este doar un sfat pe care ți-l ofer cu prietenie! Delia, mai e încă timp ”, a fost mesajul medicului estetician.

Recomandări 6 ani de când a fost ucisă românca traficată în Elveţia. Franţa l-a condamnat definitiv pe criminal, în România, proxeneții sunt liberi

În timp ce Cezar Ionașcu spunea: „Eu nu vreau femeie ca tine care nu vrea să facă copii. Eu, ca bărbat, am nevoie instinctiv, primordial, ca neamul meu să meargă înainte. Am nevoie ca tribul meu, în momentul în care eu îți dau sămânța ca femeie, să se înmulțească, să fie mare, puternic. Noi nu vrem femeie ca tine, Delia, niciunul dintre noi bărbații nu vrem femei din astea care spun asta. (…)

Genul ăsta de idei nici măcar nu-ți aparțin, sunt inoculate, ești nevinovată. Dacă părinții tăi gândeau cum gândești tu, tu erai în plus, tu nu existai. (…)

Creezi un precedent foarte periculos, și așa lumea e slăbită. Lumea se bazează pe bărbat și femeie, pe acest cuplu puternic din care și tu ai ieșit. Așa că, revizuiește-ți un pic opinia și spune-i lui Răzvan să fie un pic mai bărbat și să-și dorească urmași pe care ovarele tale le pot aduce pe această lume”.

Reacția Ginei Matache: „Nu e datoare să dea explicații nimănui”

Mama Deliei Matache nu a putut să nu-i ia apărarea fiicei sale. Gina Matache a fost deranjată de comentariile făcute de fostul iubit al Ozanei Barabancea.

„Mi se pare că un bărbat care se bagă în treburile muierilor nu prea dă dovadă de bărbat. Stau și mă gândesc așa: ce bărbat sănătos la cap și cu preocupări serioase stă să se uite în gura unui copil care glumește.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV PENTRU ROMÂNIA. Stephen King, despre mișcările populiste: „Oamenii, ca indivizi, sunt buni. Când aderă la un grup, se pot schimba”

Aia se joacă pe Facebook cu toată lumea. Ea se pune la mintea copiilor ăstora de 11-12-13 ani. Se joacă cu ei și ăsta, ditamai omul stă să urmărească… mie îmi vine să râd. Eu nu urmăresc, darămite el. Ce aș putea să zic. Mă amuz și eu.

Ea (n.r Delia) se joacă cu tot felul de declarații. Dar, dacă domnul acesta stă să urmărească profilul unui copil, mie mi se pare că nu are preocupări serioase. Că nu are altă treabă de făcut. Un om serios care are serviciu, care are preocupări zilnice serioase, nu stă să se uite în gura unui copil, niciodată”, a declarat Gina Matache pentru Fanatik.

De asemenea, interpreta de muzică populară susține că fiica ei se joacă cu declarațiile și nu este datoare să dea explicații nimănui despre alegerile pe care le face cu viața sa personală.

„Delia a depășit de mult faza cu deranjatul. Delia se joacă. Are stilul ei de a se juca. Ea glumește. Nici nu știi când vorbește serios. Ea își mai pierde timpul când nu mai are ce face. Dar nu e treaba nimănui. În primul rând fiecare știe ce este în casa lui, ce e în viața lui. Și nu e datoare să dea explicații nimănui. Repet: ea se joacă. Are stilul ei de a glumi. De multe ori o mai sun și eu și o mai întreb și ea îmi spune: «Hai, mă mamă. Tu mă cunoști pe mine după Facebook sau după Instagram?»”, a mai spus mama Deliei.

Recomandări Laura Kovesi îl atacă pe Klaus Iohannis: „Mi-a cerut demisia, în vara lui 2018. Am refuzat. Rolul meu nu e să ajut președinții să treacă peste momente delicate”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Gina Matache a spus că artista s-a săturat până peste cap să fie mereu întrebată când va face copii, motiv pentru care a răspuns într-un stil caracteristic întrebărilor care nu se mai terminau.

„Eu o cunosc. Când o văd așa (n.r. râde), îți dai seama, cunoscându-i stilul, nici nu mai stau să mai citesc. Le știm foarte bine noi pe ale noastre, nu trebuie să ne spună x sau y ce să facem.

Alea nici nu sunt declarații. Sunt pur și simplu o joacă, să-și umple timpul când se plictisește înainte de concerte. Acolo, chiar era după un drum lung și aștepta să intre pe scenă. Nu avea ce să facă în hotel”, a mai meționat cântăreața de muzică populară.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Șocul trăit de un brazilian la primul lui Crăciun în România. „Au încercat mulți să-mi dea, încă mai încearcă, dar nu pot. E grețos!”

Playtech.ro ȘOC! Țara nouă pe care Putin o va ATACA: 'E ca un ȘOBOLAN încolțit'

Viva.ro Ce s-a ales de fosta soție a lui Adrian Sârbu, după ce era odinioară cea mai invidiată femeie. Poze rare cu ea, la 55 de ani

Observatornews.ro Ideea unui român ca să scape de facturile la energie. Acum stă cu becurile aprinse: "Nu le sting, şi așa nu plătesc"

Știrileprotv.ro Imaginile cu un apartament din Cluj-Napoca au devenit virale. Ideea inedită a unui proprietar sătul de facturile la curent

FANATIK.RO Câţi bani câștigă lunar Adriana Iliescu. Fosta profesoară vrea să-i plătească fiicei sale a doua facultate din pensie

Orangesport.ro OFICIAL | Decizie de ultimă oră luată de Guvernul României. Ce megaproiect a fost aprobat: ”Durata de proiectare şi execuţie a lucrărilor este estimată la 28 de luni”

HOROSCOP Horoscop 20 octombrie 2022. Săgetătorii au parte de sprijin, de bunăvoința celor din jur și de amabilitatea lor, fără să facă niciun efort

PUBLICITATE Cei dragi ai tăi știu cât de mult ții la ei?