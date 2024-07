Pepe radiază de fericire alături de Yasmine, femeia care îi oferă susținere și dragoste necondiționată. Artistul a avut parte de mai multe episoade tumultuoase înainte de a întâlni iubirea adevărată. De când formează un cuplu cu Yasmine, Pepe este mai împlinit ca niciodată. Cei doi sunt împreună de trei ani și, în această vară, și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.

Tatiana Pascu, mama lui Pepe, l-a susținut întotdeauna, indiferent de deciziile pe care le-a luat. Acum, aflată din nou în ipostaza de soacră, Tatiana a vorbit despre relația cu nora sa, Yasmine. Mama artistului are numai cuvinte de laudă pentru Yasmine și este extrem de fericită că fiul său și-a găsit fericirea alături de ea.

„Îmi doresc mult să fie fericit, să se bucure de copii, să fie împlinit sufletește, iar Dumnezeu să-i bucure toată viața. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că și-a găsit jumătatea, că și-a găsit iubirea. Yasmine este o fată extraordinară!”, a spus mama lui Pepe, potrivit viva.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Recomandări Motivul pentru care Tribunalul București a suspendat procesul lui Liviu Dragnea. Inculpații din dosarul Tel Drum au criticat „ingerințe” ale SRI în viața privată

„Pe nepoatele mele le iubesc de nu mai pot. Pe Maria o iubesc cel mai mult”

Pe lângă relația excelentă cu nora sa, Tatiana Pascu este topită după cei trei nepoți ai săi. Petrece timp cu micuții ori de câte ori are ocazia, iar aceste momente o fac cea mai fericită. Rosa, Maria și Pepe Jr. ocupă un loc special în inima ei bunicii și a fost dificil să numească un nepot preferat.

„Pe nepoatele mele le iubesc de nu mai pot. Pe Maria o iubesc cel mai mult. Ea este prima mea nepoată. Pe Rosa o iubesc și mai mult… iar de mezin ce să spun? Ce să mai spun de Pepe jr? Sunt topită după el. Cu toții mă fac fericită!”, a mai spus mama lui Pepe, potrivit sursei menționate.

Pepe a vorbit despre relația pe care o are cu cele două fete ale sale, Maria și Rosa

Pepe are o relație foarte bună cu fetițele sale, Maria și Rosa. El a spus că acestea chiar l-au ajutat, la un moment dat, să înțeleagă ce greșeli face.

„Consider că e bine să responsabilizezi un copil, să simtă că are sprijinul tău în tot, dar să nu primească totul pe tavă. Da, e greu, însă am învățat să fac asta după ce am făcut câteva greșeli, evident, și tot copiii au fost cei care m-au învățat cum să acționez cu ei, atunci când nu am avut dreptate.

Recomandări INTERVIU. Sabin Ciornea, asistentul europarlamentarei Carmen Avram: „Mi-a luat săptămâni să mă descurc pe drumul de la intrarea în Parlamentul European până la biroul în care lucram”

Ele sunt responsabile și iau în serios tot ceea ce își propun, au trecut de etapa aia în care ce visează noaptea vor să se întâmple a doua zi, așa că știu că tati le îndeplinește o dorință doar dacă și ele sunt pregătite să aprecieze munca altor persoane”, a declarat Pepe pentru viva.ro.

Pepe subliniază importanța comunicării deschise cu fiicele sale. „Orice situație este rezolvată prin comunicare cu tati. Fără a îmi cere un sfat, nu se iau decizii. Pentru că e important să ascultăm toate variantele și să știm exact ce decizii luăm împreună”, a adăugat artistul.

Urmărește-ne pe Google News