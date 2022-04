Manuela Hărăbor a povesti într-un interviu pentru Fanatik despre cât de greu este să crești un copil cu dizabilități în România. Fiul actriței a fost diagnosticat cu autism, iar ea i-a fost alături în toți acești ani. Andrei are 32 de ani și este fiul Manuelei Hărăbor și al lui Dan Chișu.

Actrița, celebră pentru rolul din filmul „Veronica”, și-a adus aminte de două întâmplări legate de fiul ei care au marcat-o.

„Am avut parte de două experiențe foarte dureroase. Prima, eram în America, trebuia să mă întorc în țară, am sunat acasă și am aflat că tata îl pierduse pe Andrei în parc.

Am încercat să schimb biletele de avion, mă simțeam prinsă într-o capcană și nu știam ce să fac. După câteva ore l-au găsit pe Andrei. A vrut să-l răpească cineva, dar a intervenit jandarmeria.

A doua întâmplare, vara următoare am plecat la mare. Am închiriat un apartament cu părinții mei și Andrei. M-am întors în București că aveam spectacole și, în perioada asta de trei zile cât am lipsit, Andrei și-a spart capul. S-a aplecat peste balcon, de la etajul unu, a alunecat și a căzut în gol pe un petic de pământ de 60 cm pătrați.

Dacă ar fi căzut pe gard sau pe beton… Am ajuns la spital, l-am găsit sedat, medicul mi-a spus că nu are nicio leziune și că a avut un noroc extraordinar. A doua zi dimineață, Andrei s-a trezit și mi-a spus: «mama, hai la plajă»”, a povestit Manuela Hărăbor pentru sursa mai sus menționată.

„Tatăl lui Andrei ne ajută cu pensia alimentară”

Ea și-a crescut singură copilul și i-a fost alături în fiecare moment al vieții. Actrița a mărturisit că tatăl fiului ei, Dan Chișu, contribuie cu pensia alimentară, care le este de mare ajutor.

„Tatăl lui Andrei ne ajută cu pensia alimentară, este un venit în plus foarte important ca eu să pot să merg înainte, lună de lună, cu terapia asta nouă”, a mai spus Manuela.

Actrița regretă că are doar un singur copil, însă se bucură că îl are pe Andrei. „Cel mai mare regret al meu este că am un singur copil, mi-aș fi dorit să mai am măcar unul. Dar nu a fost să fie. Cu Andrei am zece copii într-unul, însă. Spre deosebire de mamele care cresc un copil fără probleme, eu o să mă bucur de Andrei toată viața. Copiii fără probleme zboară din cuib la un moment dat. Al meu nu. Eu îl am în continuare 24 din 24. Și, dacă mă gândesc bine, pot să consider că am, ciclic, câte un copil din 20 în 20 de ani”, a spus Manuela Hărăbor.

