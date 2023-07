Maria Constantin și Robert Stoica au spus DA ieri, după o poveste de dragoste ce durează deja de 4 ani. Cântăreața și iubitul ei au decis să facă cununia civilă și cea religioasă în aceeași zi, înainte cu o săptămână de petrecerea de nuntă.

Vedeta a anunțat că nunta va avea loc pe 4 august și nu ar fi avut cum să facă cununia religioasă în ziua respectivă, pentru că începe postul. Maria Constantin a purtat o rochie albă, lungă, de la un brand românesc și a ales o coafură lejeră. Soțul artistei a optat pentru un costum turcoaz și cămașă albă.

La eveniment au participat doar cei apropiați și nașii, cântăreața Kristyana și soțul ei, Rustem.

„Am avut emoții, dar am organizat o cununie foarte restrânsă cu familiile și prietenii. Robert a fost și el emoționat, deși am luat-o ca pe un eveniment pentru sufletul nostru cu familiile și câțiva prieteni. Noi ne-am concentrat mai mult pe petrecere pe care am organizat-o multă vreme, dar este inevitabil să nu ai emoții.

Am lăsat pe 4 august nunta cea mare. Am vrut să facem cununia religioasă acum pentru că pe 4 august pică postul. Nu am vrut să facem nunta în post. Vom face cununia religioasă astăzi. Petrecerea va rămâne pe 4 august”, a declarat Maria Constantin pentru Fanatik.

Biserica a fost aleasă de nașii cuplului, iar ceremonia a fost una extrem de emoționantă. „Este o biserică pe care au ales-o nașii noștri. Au făcut și ei tot acolo cununia religioasă și au spus că le-a mers foarte bine. Am ales inclusiv preotul care i-a cununat pe ei și din acest motiv am decis să mergem pe mâna lor.

Nașii noștri, Rustem și Krystiana, au o căsnicie atât de frumoasă. O să fie ultima oară când spun DA.”

Din anul 2015 până în anul 2018, Maria Constantin a fost căsătorită cu Marcel Toader, fostul soț al Gabrielei Cristea. Omul de afaceri s-a stins din viață pe 3 august 2019, la 56 de ani, după ce a suferit un infarct.

„Eu și în ziua nunții mă duc la eveniment să cânt”

Imediat după aceste două evenimente importante din viața ei, cununia civilă și cea religioasă, Maria Constantin a mers să cânte. Artista avea câteva contracte de respectat, astfel că nu a putut lipsi.

„Diseară avem eveniment și din acest motiv nu am chemat multă lume la nuntă. Noi având eveniment, trebuie să mergem în seara aceasta să cânt. Nu aveam cum să facem și petrecere.

Aceasta a fost singura zi liberă până spre seară și pentru nași, și pentru noi. Eu și în ziua nunții mă duc la eveniment să cânt, am de respectat contractele”, a mai spus vedeta pentru sursa mai sus-menționată.

„Este o nuntă atipică, va fi ca o petrecere totul”

Petrecerea de nuntă, care va avea loc pe 4 august, se va ține în aer liber. Maria Constantin și-a dorit o nuntă atipică, unde invitații să se distreze.

„Noi am stabilit să facem nunta în aer liber în perioada în care este cald. Ne-am gândit la ideea de soare, de căldură. La noi cald este iulie-august, așa că a trebuit să ne punem nunta în acea perioadă. Nu este o nuntă tradițională.

Este o nuntă atipică, va fi ca o petrecere totul. Toată lumea va trebui să vină îmbrăcată în alb. Va fi o petrecere unde lumea se va distra, cu siguranță la sfârșit vom fi toți pe mese. Vrem ca invitații noștri și noi să ne distrăm, să ne simțim bine.

Nu vom respecta nicio tradiție la nuntă. Nu suntem cu respectarea tradițiilor, pentru că eu consider că aceste lucruri îți iau mult timp. Nu vrem să respectăm nicio tradiție. Ar fi o idee să dăm brățări ca la festivaluri.”

