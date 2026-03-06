Chiar dacă multă lume își face griji în această perioadă pentru ceea ce ar putea urma în lume, după ce Iran a trimis rachete și drone către Dubai sau Abu Dhabi, Maria Dinulescu dezvăluie că acum este o perioadă bună pentru achiziții în țările arabe.

„Este o situație pe care cu toții știam că o să o vedem, cred că se menține totul foarte bine sub control. Nu îmi fac niciun fel de griji. Guvernul ne susține, avem încredere, ca de fiecare dată, dacă este o țară unde să mă simt în siguranță într-o astfel de situație, nu este alta decât Emiratele Arabe Unite”, a spus pentru Click fosta actriță.

Ținând cont de tensiunile dintre Iran, pe de-o parte, și Israel și SUA, pe de altă parte, Maria Dinulescu afirmă că, în momentul în care unii oameni se sperie, alte persoane pot profita de acest lucru.

„Atunci când investiția este făcută cu mentalitatea unui investitor profesionist, așa cum eu încerc mereu să le spun clienților mei, trebuie să fie atenți la faptul că valul întotdeauna urcă și coboară, iar noi trebuie să fim pregătiți să vindem doar atunci când urcă. În aceste condiții, nu există niciun fel de risc.

De redresarea UAE nici nu îmi fac probleme pentru că avem forță financiară, avem lideri, avem viziune. Lucrurile vor merge doar înainte, nu este niciun fel de problemă. Mai mult decât atât, mentalitatea noastră în Emiratele Arabe Unite este aceasta: nu considerăm că există un moment dificil sau delicat fără soluții, pentru că întotdeauna există soluții. Iar într-o situație precum cea care urmează, vor apărea cele mai mari oportunități de achiziții.

Pentru persoanele care au cash și sunt deschise să facă afaceri foarte bune, acesta va fi, de fapt, momentul oportun, pentru că mulți se vor speria. Iar atunci când cineva se sperie, aceea este oportunitatea altcuiva”, a încheiat vedeta.

