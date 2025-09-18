Maria Marinescu spune despre cei doi băieți ai ei că au o personalitate puternică și că au fost momente în care nu au ascultat-o, cerând chiar ajutorul specialistului, pentru a reuși să aibă o relație bună cu copiii ei.

„M-am dus la psiholog, pentru că nu știam cum să diluez cu el. Nu știam cum să îl iau. Se uita la mine așa și eu îi spuneam „Du-te, îmbrăcă-te să mergi la școală”. Orice îi spuneam, se termina cu „Nu”. Deci, era atât și se uita la mine și „Nu”.

Se uita la mine și mă provoca. Deci a fost… Am avut niște perioade foarte grele. Ce faci în perioadele alea? Îmi venea să îl iau de păr și să mătur pe jos cu el, adică asta îmi venea. Plângeam de nervi. Îl luam de perciuni un pic și nu, nu se lăsa. Îl pedepseam, nu îl interesa”, a declarat Maria Marinescu, în podcastul Nicoletei Luciu.

Levin este fiul cel mare al Mariei Marinescu, în vârstă de 14 ani, iar Iacob este mezinul familiei și va împlini pe 15 ianuarie 8 ani.

„Amândoi sunt Capricorni, amândoi foarte încăpățânați. Levin e mai încăpățânat și o ține pe a lui, e mândru și nu acceptă că nu a greșit. Iacob e mai șmecher, știe cum să te manipuleze, își cere iertare ca să scape de pedepse, e uns cu toate alifiile, e mai dintr-o bucată”, a mai spus ea.

Maria Marinescu și Alin Petrache au împreună un băiețel, pe Iacob, Alin Petrache este tatăl a 3 fete. În urmă cu trei ani, Maria povestea cum este viața cu cinci copii „Viața cu 5 copii este foarte frumoasă, nu te plictisești niciodată, îți aduc stres, dar și multe bucurii”, a declarat Maria Marinescu, care recunoaște că mezinul familiei e cel mai energic.

„Ăsta mic, Iacob, ne-a pus capac. Are personalitate puternică, o ține pe-a lui, nu se lasă niciodată. Cu taică-su este câștigător, bine, hai. Eu nu cedez, pentru că după aceea te încalecă și o să insiste la orice, pentru că știe că ai cedat atunci. Și atunci dacă știe că nu cedez, nu insistă și nu mă zăpăcește. E cel mai alintat. Băieții sunt uite așa, amândoi sunt Capricorni și este mai bine să nu stea împreună. Am ajutor, altfel nu aș putea face față. Avem bonă internă”, a declarat Maria Marinescu pentru unica.ro.





