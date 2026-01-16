Celebrul polițist a scris și pe pagina lui de Facebook că va pleca pentru câteva luni din țară, însă fără a dezvălui care este scopul părăsirii României și fără a oferi detalii despre locul în care se duce. Însă Libertatea a aflat că el va fi concurent la Survivor România 2026!

Marian Godină a plecat la Survivor România 2026

Printre altele, Marian Godină a spus că de paginile lui de pe rețelele de socializare se va ocupa Georgiana, soția lui. Iar aceasta și-a luat rolul în serios imediat după ce polițistul s-a urcat în avion și a părăsit România, cu destinația Republica Dominicană.

Pe 13 ianuarie 2026, Georgiana a postat pe internet, chiar pe pagina soțului ei, o poză cu mai multe scule și unelte electrice care îi aparțin lui Marian Godină și despre care ea a spus, mai în glumă, mai în serios, că le scoate la vânzare.

Așa cum era de așteptat, postarea s-a viralizat rapid și a adunat peste 6.000 de like-uri și aproximativ 500 de comentarii.

„Asta e prima postare a Georgianei”, „Pe când te întorci, în loc de atelier vei avea salon de înfrumusețare” și „Le cumpăr pe toate, la prețul pe care l-a zis soțul când le-a cumpărat” au fost doar câteva dintre comentariile pe care le-a primit soția lui Marian Godină la postarea de pe pagina de Facebook a polițistului.

Georgiana, soția polițistului, a mers la schi în Poiana Brașov

La două zile distanță, pe 15 ianuarie 2026, Georgiana a revenit cu o postare făcută tot pe pagina lui Marian Godină de Facebook. Soția polițistului s-a fotografiat în costum de schi, în Poiana Brașov.

„Am reușit să vând toate uneltele și mi-am permis să merg o zi în Poiană”, a scris Georgiana pe internet. Și această postare s-a viralizat imediat: aproape 10.000 de like-uri și aproximativ 300 de comentarii!

„Măcar să păstrați casa, ca să aibă unde să doarmă la întoarcere”, „Ești un exemplu pentru toate soțiile iubitoare. Eu m-aș descurca cu banii luați să-mi fac o vacanță în Maldive”, „Georgiana, vezi că mai are niște biciclete faine pe acolo… mai faci un «ciubuc» pentru încă o zi”, „Când revine Marian și găsește «sculăria» golită de scule, o să fie prăpăd”, „Dacă câștigă Survivor, vine cu bani și reface stocul” și „Le-ai dat scump dacă ți-ai permis o zi întreagă în Poiana Brașov” au reacționat fanii.

