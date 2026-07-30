Așa s-a întâmplat și în urmă cu doar câteva ore, după ce fostul concurent de la Survivor România 2026 a dezvăluit de ce de doi ani nu mai merge în vacanță în Grecia și Turcia, așa cum obișnuia pe vremuri.

Mai mult decât atât, Marian Godină a spus și ce stațiune de pe litoralul românesc a ales pentru concediul de vară în 2025 și 2026: Mamaia Nord! Însă el afirmă că pe viitor și-ar dori să își petreacă vacanța în Vatra Dornei.

Georgiana și Marian Godină pe litoralul românesc în concediul de varăIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Iată mai jos întregul mesaj pe care celebrul polițist l-a postat pe Facebook:

„Anul ăsta am fost la mare de două ori, de fiecare dată în România, de fiecare dată în Mamaia Nord. Nu am făcut asta nici din dorința de a susține turismul românesc, nici din aceea de a susține producătorii locali. Nimeni nu își alege vacanța în funcție de așa ceva. Cine zice asta, minte cu nerușinare, cățărându-se cu ipocrizie pe acest val de patriotism fals care acaparează tot mai mulți naivi. Fiecare își alege vacanța astfel încât să și-o permită și să se bucure de ea cât mai mult. Poate fi Grecia, Turcia, Maldive, Spania, România sau vreo destinație exotică. Eu nu cred că cineva își sacrifică fericirea din patriotism.

Pentru noi, când nu aveam copii, marea însemna Grecia. Ne plăcea să ne plimbăm de la o plajă la alta, să mâncăm la diferite taverne. Apoi a venit Maria. Cu ea ne-am dus tot în Grecia. Și ne-am dat seama că Grecia cu un bebeluș nu mai e Grecia pe care o știam noi. La prânz bebelușul trebuia să doarmă, astfel că nu ne îndepărtam de hotel, iar la restaurant stătea cuminte fix până ne era adusă mâncarea, apoi începea să plângă, astfel că trebuia să mâncăm pe rând. Apoi a venit și Irina și am mers cu toții în Turcia, la all inclusive. Aici a fost ok, stăteam numai în resort, era mâncare pentru copii la discreție, nu stăteam după comandă. Doar că drumul cu avionul cu doi copii nu e chiar comod.

Așa că, anul trecut, dar și anul ăsta, am ales România. Aici putem veni cu mașina, cu bagaje după noi câte vrem, că doar, vorba românului, nu le ducem în spinare. Prima dată ne-am cazat la un hotel, fără mese incluse. Am mâncat pe la terase, mâncare proastă, nesănătoasă și scumpă. Ce-i drept, nici nu ne-am documentat și nici nu am căutat foarte mult. Fără să mâncăm delicatese, am cheltuit extrem de mult toată vacanța.

A doua oară ne-am cazat la un complex de apartamente. Am avut tot ce aveam nevoie: frigider, plită, cuptor, mașină de spălat rufe și de spălat vase, fier de călcat, etc. Cam tot ce avem și acasă. Am făcut cumpărături și am mâncat cum mâncăm și acasă. Am cheltuit considerabil mai puțin și am mâncat mai bine. Am mers în fiecare zi la altă plajă. Am descoperit plaja Corbu, iar la plaja Vadu am mâncat ciorbă de pește, icre, biban cu mujdei și mămăligă și midii în vin cu cartofi. Au fost delicioase! Am plătit 280 de lei pe ditamai masa cu tot cu băuturi și am mâncat toate astea într-o liniște sălbatică excepțională. Într-o zi am mers la Aqua Magic și ne-am plimbat cu telegondola. Copiii s-au distrat de minune.

Am avut ocazia să ne simțim și ca în Grecia, căci am descoperit un restaurant unde am mâncat fructe de mare, calamari, caracatițe, sos tzatziki, fix ca în Grecia de gustoase. Ba mai mult, pe terasă se auzea un radio în grecește și erau și pisici fix ca în Grecia. În ultima zi am mers la plaja Cap Midia, o plajă foarte faină, cu cea mai curată apă pe care am văzut-o la Marea Neagră.
Per total, de data asta, experiența de pe litoralul românesc a fost una reușită, pe care aș repeta-o. Și, pentru că nu am făcut-o până acum, ne gândim la o vacanță în zona Vatra Dornei”

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