Vederea, analizată mult mai strict de medici în cazul șoferilor

Una dintre cele mai importante schimbări vizează testarea capacităților vizuale. Proiectul de ordin revizuiește și clarifică standardele medicale necesare pentru ambele categorii de șoferi — atât amatori (Grupa 1), cât și profesioniști (Grupa 2).

Comisiile medicale vor evalua mult mai atent parametri precum acuitatea vizuală, câmpul vizual, diplopia (vederea dublă), adaptarea la lumină redusă și sensibilitatea la contrast. De asemenea, sunt prevăzute reguli specifice pentru persoanele care și-au pierdut vederea la un singur ochi, stabilindu-se condiții clare în care acestea mai pot urca la volan.

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Restricții severe pentru tulburări mintale și dependențe

Noile norme impun reguli mult mai drastice în cazul persoanelor care suferă de tulburări psihice sau care au probleme cu consumul de substanțe. Permisul de conducere nu va mai fi acordat sau reînnoit celor cu tulburări mintale severe ori cu afecțiuni grave și persistente ce afectează capacitatea de judecată și comportamentul.

Singura excepție permisă va fi existența unui aviz medical de la un specialist autorizat, însoțit de o monitorizare periodică strictă.

În ceea ce privește dependența de alcool, persoanele cu antecedente vor putea obține sau reînnoi carnetul doar dacă dovedesc o perioadă clară de abstinență. Aceasta trebuie atestată prin participarea la programe de reabilitare sub supraveghere medicală și confirmată prin controale periodice.

Regulile privind consumul de droguri sau medicamente psihotrope rămân ferme: condusul este incompatibil cu orice substanță ce afectează reflexele și capacitatea de concentrare. Totuși, proiectul introduce o evaluare individualizată a riscurilor, permițând stabilirea unor restricții specifice în funcție de situația medicală a fiecărui conducător auto.

Noile măsuri propuse de Ministerul Sănătății vor intra în vigoare doar după ce proiectul va fi semnat de ministrul de resort și publicat oficial în Monitorul Oficial.

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