„Evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2”, se arată într-un comunicat al Nuclearelectrica.

Decizii pe fondul crizei hidrologice

Miercuri seară, conducerea Nuclearelectrica și Ministerul Energiei au anunțat că Unitatea 2 ar putea fi oprită controlat în dimineața zilei de 30 iulie 2026, ca răspuns la condițiile nefavorabile ale Dunării, al cărei debit a scăzut la 1.650 m³/s, de trei ori sub media multianuală a lunii iulie, de 4.750 m³/s. Totuși, evoluția ulterioară a parametrilor a permis evitarea opririi imediate a reactorului.

„Nuclearelectrica anunță că Unitatea 2 va rămâne conectată la Sistemul Energetic Național întrucât, ca urmare a analizei parametrilor de operare și a echipamentelor realizată de specialiștii CNE Cernavodă, s-a constatat că aceștia permit continuarea operării în condiții de siguranță. Operarea Unităților 1 și 2 ale CNE Cernavodă se face pe baza monitorizării stricte a parametrilor de funcționare, a marjelor de siguranță și conform procedurilor aplicabile în situații de secetă”, precizează compania.

Monitorizare permanentă și posibile opriri

Deși situația de moment permite funcționarea Unității 2, Nuclearelectrica avertizează că oprirea acesteia poate deveni necesară în orice moment, în funcție de evoluția negativă a condițiilor hidrologice. Debitul scăzut al Dunării, cauzat de o secetă severă, continuă să reprezinte o provocare.

Prognozele Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor (INHGA) estimează că debitul Dunării va scădea la 1.600 m³/s la începutul lunii august, o valoare comparabilă cu cea înregistrată în 2005, un alt an marcat de o criză hidrologică extremă, relatează News.ro.

„Nuclearelectrica depune toate eforturile posibile pentru a continua operarea în condiții de maximă siguranță și pentru a contribui la stabilitatea Sistemului Energetic Național, analizând și monitorizând continuu toți parametrii care ar putea scădea până la niveluri minime fără a afecta operarea în siguranță a instalațiilor”, au transmis reprezentanții companiei.

Unitatea 1 este încă oprită

În ceea ce privește Unitatea 1 a CNE Cernavodă, aceasta rămâne în continuare oprită controlat, în așteptarea creșterii nivelului Dunării la parametri care să permită reconectarea la SEN în condiții de siguranță.

Criza hidrologică actuală pune sub presiune sistemul energetic al țării, iar autoritățile colaborează strâns pentru a gestiona situația și a asigura continuitatea alimentării cu energie electrică, în ciuda provocărilor generate de seceta severă.

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