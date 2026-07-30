Videoclipul, distribuit pe rețelele de socializare, surprinde un impact foarte puternic și un zgomot asurzitor. Camera de supraveghere arată că impactul s-a produs la ora locală 3:45 (4:45 ora României).

Potrivit presei poloneze, camera îi aparține unui localnic din localitatea Turobin, situată la 8 kilometri de Tarnawa-Kolonia. Racheta a căzut pe un câmp din apropiere de Tarnawa-Kolonia, la aproximativ 75 de kilometri de granița cu Ucraina.

În noaptea de miercuri spre joi, pe fondul unui atac aerian masiv combinat asupra Ucrainei, Polonia a mobilizat avioane de vânătoare pentru a-şi proteja spaţiul aerian. În paralel, poliția din voievodatul Lublin, situat la granița cu Belarus și Ucraina, a anunțat pe X că a primit o sesizare privind o explozie puternică auzită în districtul Bilgoraj şi a descoperit într-un câmp un crater şi resturi împrăştiate provenite de la un „obiect neidentificat”.

Potrivit premierului polonez Donald Tusk, obiectul căzut lângă Tarnawa-Kolonia este cel mai probabil o rachetă rusească. „Toate indiciile sunt că este o rachetă balistică rusească Kh-101, dar vrem să fim 100% siguri privind tipul rachetei și cine a lansat-o”, a declarat Tusk în cadrul unei reuniuni de urgență.

Cu toate acestea, premierul polonez susține că „nu există niciun motiv să credem că Polonia a fost o țintă” intenționată a Rusiei. Tusk a mai declarat că Rusia „va face tot posibilul pentru a-și declina responsabilitatea”.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a spus la rândul lui că o rachetă rusească de croazieră de tip Kh-101 a intrat în spațiul aerian al Poloniei în cursul nopții, „încălcând spațiul aerian al NATO”.

Locuitorii din zonă au mărturisit că explozia a fost diferită de orice altceva au mai trăit până acum. „Am trăit aici toată viaţa şi nu am auzit niciodată ceva asemănător. Geamurile aproape că au fost sparte de suflul exploziei”, a spus un localnic pentru postul Lublin 112.  „Ce a fost: o dronă sau o bombă? Oamenii spun că a fost un fel de rachetă”, a adăugat un alt localnic.

În România, cetăţenii din nordul judeţului Tulcea au primit joi dimineaţa un mesaj RO-Alert, fiind avertizaţi să se adăpostească din cauza riscului căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Polonia a mai fost vizată de drone și rachete rusești pe fondul războiului din Ucraina. Cel mai grav incident s-a petrecut pe 10 septembrie 2025, când Forțele Aeriene Poloneze au doborât între 19 și 23 de drone rusești în decurs de 7 ore și jumătate.

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