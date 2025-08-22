„Săptămâna viitoare, focul arde puternic pe ambele insule! Ispitele mocnesc la tot pasul, iar sentimentele nu mai pot fi ascunse. Testul se apropie de final, însă fiecare seară aduce imagini ce nu pot fi ratate!”, anunță Antena 1 despre episoadele care vor fi difuzate săptămâna următoare la Insula Iubirii 2025.

Marian Grozavu, în lacrimi la Insula Iubirii 2025

Printre imaginile cu Marius Avram care cade în ispita Oanei Monea, o altă scenă atrage atenția. Radu Vâlcan merge în vila băieților, cu tableta după el, semn că unuia dintre concurenți are să îi arate imagini de pe insula fetelor. Cel care lipsește e Marian Grozavu.

„Marian? A venit Radu”, spune Diandra. „Marian? De unde să îl iei, nu e Marian. S-a închis în cameră”, mai spune ispita. „Mă bucur pentru el”, spune el. „Haide”, în cheamă ispita. „De ce? M-a chemat?”, completează el.

„Nu voia să vadă, preferă să nu vadă”, mai spune Diandra. În final, Marian Grozavu merge la întâlnirea de seară cu Radu Vâlcan și, la un moment dat, izbucnește în lacrimi. „Tu ce crezi despre această situație”, îl întreabă Radu Vâlcan pe Marian. „Nu cred nimic”, zice el plângând.

E posibil ca Marian Grozavu să fi văzut imaginile cu Bianca Dan, care e tot mai apropiată de ispita Mattia.

Când e finala Insula Iubirii 2025

Sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” se apropie de final, captivând publicul cu povestea a cinci cupluri supuse tentațiilor în Thailanda. Ultimele trei episoade vor fi difuzate în zilele de 1, 2 și 3 septembrie, dezvăluind care dintre concurenți vor părăsi emisiunea împreună și care nu au trecut testul fidelității.

Sezonul actual al emisiunii cuprinde 21 de ediții. Telespectatorii vor afla deznodământul acestei experiențe intense în primele zile ale lunii septembrie. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Maria și Marius Avram, Ionela Coșa și George, Cristian Pungă și Francesca și Marian Grozavu și Bianca Dan.

Ulterior, Antena 1 a pregătit o surpriză pentru fani imediat după încheierea Insula Iubirii 2025. Începând cu 7 septembrie, la ora 20.00, Antena 1 va difuza noul sezon al emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor”. Show-ul va fi transmis în patru seri consecutive – duminică, luni, marți și miercuri.

