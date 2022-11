De trei ani, Mariana Ionescu Căpitănescu merge regulat la cursuri de yoga. Nu trece niciodată peste mișcarea zilnică, se gândește să se mențină în formă, dar și la sănătatea ei. „Yoga fac de 3 ani! A devenit o obisnuință mersul la yoga și mersul în aer liber și alergatul. Când obosesc, merg, și a devenit o necesitate pentru mine, un mod de viață! Practic yoga pentru relaxare, nu vreau să devin niciun guru, nu am de gând să fac într-un alt mod această practică, îmi face mie bine, este pentru relaxare și tonifiere.

Se pliază pe nevoile mele de relaxare, îmbin practica yoga cu mersul pe jos, plimbarea în parc aproape zilnică, atât cât îmi permite timpul”, a spus artista.

Și a continuat: „De la o vârstă trebuie să ai mai multă grijă ce mănânci și prin abstinență reușesc să mă mențin și cu greutatea cât de cât la linia de plutire. Nu așa cum mi-aș dori dar ținând cont de programul haotic pe care îl am, nu întotdeauna pot să mănânc la ore fixe, din cauză că nu am un program bine stabilit nici de somn, nici de a servi masa, dar e ok”.

Cântăreața de muzică populară are mare grijă și la alimentația ei. Are un regim de viață sănătos, a și eliminat alimentele procesate din dieta ei, iar seara are grijă să nu mănânce. „Gătesc și ocolesc produsele procesate. Încerc ca ceea ce mănânc, referitor la carne și ouă, să le procur din surse sigure, mai mult de la micii producători de la țară”, a declarat cântăreața de muzică populară.

„Nu mănânc seara, dar nu pot să spun că asta este o obișnuință pe care nu o încalc niciodată. Mai sunt seri când mănânc, mai ies când sunt în deplasare, dar eu seara nu mă așez la masă. Dacă îmi fac eu programul și nu sunt plecată undeva, unde nu am avut timp să mănânc pe timpul zilei și trebuie să mă așez seara la masă, dar regula de câțiva ani este să nu mă așez seara la masă! Îmi iese de cele mai multe ori. Eu duc o viață destul de echilibrată, normală!”, a mai adăugat Mariana Ionescu Căpitănescu.

