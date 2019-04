Mariana Moculescu, mesaj devastator după ce nașa ei, Zina Dumitrescu, a fost incinerată

Regretata Zina Dumitrescu și unul dintre soții ei, Costin, au fost nași de cununie pentru mariana Moculescu și compozitorul Horia Moculescu. de asemenea, cei doi au botezat-o și pe fiica marianei moculescu și a lui Horia Moculescu, Nidia.

„Zina Dumitrescu și Costin, soțul ei, au fost nu numai nașii de botez ai Nidiei, fiica mea, ci și nașii mei de cununie, la nunta cu Horia Moculescu. În 1989 toți îmi spuneau că voi naște un băiețel, inclusiv medicul. Singura care a zis că voi naște o fetiță a fost Zina. De aceea am ales-o ca nașă!”, a declarat Mariana Moculescu pentru click.ro.

După ce Zina Dumitrescu a fost incinerată, Mariana Moculescu a transmis un mesaj dur pentru fiul creatoarei de modă:

„Am suferit îngrozitor în aceste zile de când am aflat că a murit nașa. A fost o depresie. Cătălin nu are nici un strop de iubire sau de respect pentru cea care i-a dăruit viață și l-a făcut un bărbat frumos. În ultima instanță, îi urez să apuce și el vârsta mamei sale și să aibă șansa de a fi înmormântat creștinește. Cătălin a greșit! Enorm! Nu are credință, nu e creștin. A făcut un gest păgân”.

Zina Dumitrescu a fost considerată ca fiind cea care a pus bazele modei în România. Zina Dumitrescu a încetat din viață în data de 29 martie 2019, la vârsta de 82 de ani. Aceasta s-a stins din viață la azilul unde și-a petrecut ultimii ani de viață. Despre fiul Zinei Dumitrescu, Cătălin, s-a aflat că vrea să își incinereze mama, situație care a creat numeroase comntroverse. Potrivit informațiilor apărute în presă, Zina Dumitrescu a vrut să fie înmormântată alături de mama ei, Natalia Bogoş, care a murit în urmă cu 35 de ani. Zina Dumitrescu îşi dorea să fie înmormântată la cimitirul Bellu, acolo unde avea şi un loc de veci alături de cel în care este înmormântată mama sa.

Citește și: Cronică de film/ «Us», al aclamatului Jordan Peele, dovedește că genul Horror e pe drumul cel bun

Citește mai multe despre Mariana Moculescu și Zina Dumitrescu pe Libertatea.