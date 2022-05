„Ceasul iubirii… cei 16 ani ai mei alături de Victor Socaciu” este cartea pe care Marina Almășan a scris-o în memoria fostului ei soț. Artistul folk s-a stins din viață la 68 de ani, la finalul lunii decembrie a anului trecut. Victor Socaciu și Marina Almășan au fost împreună timp de 16 ani și au divorțat în anul 2012.

Victor, fiul Marinei Almășan și al lui Victor Socaciu, a venit să îi fie alături mamei sale în ziua în care a lansat cartea despre tatăl său. Tânărul spune că a moștenit de la tatăl său pasiunea pentru a face ceea ce îi place. Victor Socaciu și-a susținut fiul să lucreze în domeniul IT.

„De la tatăl meu pot să zic că am luat, cu certitudine, pasiunea de a face ceea ce îmi place, chiar dacă nu i-am urmat pașii pentru a deveni artist și a cânta la chitară. Îmi place foarte mult ce fac acum și m-a sprijinit să devin un IT-ist, ceea ce sunt”, a spus fiul vedetei de la TVR, pentru ego.ro.

În schimb, Marina Almășan crede că Victor Jr a moștenit de tatăl său spiritul rebel, dar și puțină încăpățânare.

„Eu aș spune că a luat de la Victor ceva din spiritul lui rebel. Îl recunosc din multe atitudini pe Victor Senior atunci când comunic cu Juniorul și încerc să îmi impun punctul de vedere, dar mă lovesc de un zid pentru că Victor cel mic face exact cum consideră că este bine și nu acceptă de multe ori sfaturi sau păreri de la cei din jur, în principal de la mama. A moștenit de la tatăl său spiritul rebel, dar și puțină încăpățânare”, a declarat prezentatoarea pentru sursa mai sus menționată.

„Relația noastră a fost foarte frumoasă de la început și până spre final”

Marina Almășan vorbește foarte frumos despre fostul ei soț și își aduce aminte cu tristețe de momentul în care acesta s-a îmbolnăvit.

„Relația noastră a fost foarte frumoasă de la început și până spre final. În momentul în care Victor s-a îmbolnăvit, multe s-au schimbat în casa noastră. Îngrijorarea și neliniștea au început să facă parte din familie, astfel că s-au schimbat multe, dar până atunci am avut o relație frumoasă, fără să idealizăm. Sigur că am avut și momente în care nu ne-am înțeles, Victor era un orgolios, dar și eu aveam orgoliul meu. El era foarte bun în meseria lui, eu eram apreciată pentru meseria mea, dar am funcționat bine ca o echipă. Sunt absolut convinsă că primii ani de copilărie petrecuți de Victor s-au desfășurat într-un mediu îmbibat cu dragoste și mă bucur când văd acum iubirea dintre el și prietena lui, simțind o continuare a unei iubiri care a rămas undeva în trecutul meu”, a mai povestit vedeta de la TVR.

