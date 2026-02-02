După ce a fost eliminată de la Survivor România 2026, Marina Dina a vorbit în exclusivitate pentru Libertatea despre apropierea dintre ea, Roxana Condurache și Călin Donca.

Marina Dina a rezonat cu Roxana Condurache Călin Donca

„Am rezonat cel mai bine cu Roxana Condurache și Călin Donca, pentru că aveau copii apropiați ca vârstă de ai mei, acesta fiind un subiect discutat frecvent. În general, relația cu echipa a fost una bună, cu suișuri și coborâșuri, cum e normal într-un context de stres extrem. Îmi doresc să păstrez legătura cu toți, dar în mod special cu anumite fete, pentru că între noi s-a creat o energie de susținere și solidaritate foarte frumoasă”, a spus Marina Dina în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată cât spera să reziste la Survivor România 2026, concurenta din echipa Faimoșilor a precizat că nu și-a făcut un plan și că dorul de copii a copleșit-o.

„Nu mi-am propus un număr de săptămâni. Mi-am spus doar că voi rămâne atât timp cât pot emoțional! Fizic m-aș fi adaptat la orice, dar dorul de copiii mei a fost cel care m-a copleșit”, a afirmat Marina Dina.

În exclusivitate pentru Libertatea, vedeta din show-ul de la Antena 1 a spus și care a fost cel mai dificil moment din Republica Dominicană: „Când oamenii cu care rezonam au plecat acasă sau au avut parte de accidentări. M-am simțit foarte singură emoțional după aceea”!

Se întoarce la familie și la proiecte după Survivor România 2026

Marina Dina a vorbit și despre ce urmează pentru ea după ce se întoarce în România: vrea să continue proiectele în care era implicată în momentul în care a plecat din țară pentru a fi parte din proiectul Survivor România 2026.

„Mă întorc la copiii mei și la viața mea. Vreau să-mi continui proiectele personale și profesionale și să folosesc această experiență ca pe un restart. Pentru mine, cel mai important este să trăiesc în aliniere cu cine sunt și cu ce contează cu adevărat”, a spus Marina Dina în exclusivitate pentru Libertatea.

Referitor la motivele care-i pot face pe oameni să meargă în show-ul de la Antena 1, Marina Dina a spus scurt: „E nevoie de un «de ce» foarte puternic. De o motivație care să fie mai mare decât foamea, oboseala și dorul de casă”!

